27
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مانشستر يونايتد يحسم القمة أمام تشلسي
Lebanon 24
20-09-2025
|
15:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجح
مانشستر يونايتد
بتخطي ضيفه
تشلسي
(2-1) اليوم السبت ضمن المرحلة 5 من
الدوري الإنكليزي
الممتاز.
Advertisement
وسجل للشياطين الحمر
البرتغالي
برونو فيرنانديش 14 والبرازيلي كاسيميرو 37.
فيما سجل هدف تشلسي الوحيد من رأسية مركزة تريفوه تشالوباه 80.
وصار رصيد
مان يونايتد
7 نقاط في المركز التاسع في حين تجمد رصيد
البلوز
عند النقطة 8 في المركز السادس.
ولعب تشلسي بصفوف منقوصة ابتداء من الدقيقة 5 بعد طرد حارسه روبيرت
سانشيز
بشكل مباشر بعد تدخله العنيف على مبومو، ثم طرد كاسيميرو أيضاً من صفوف
يونايتد
بعد نيله ا لإنذار الثاني بالدقيقة 45+5. (بي ان سبورتس)
مواضيع ذات صلة
مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع هذا الحارس!
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع هذا الحارس!
21/09/2025 00:38:15
21/09/2025 00:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة
Lebanon 24
لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة
21/09/2025 00:38:15
21/09/2025 00:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تين هاج: رونالدو لم يكن المشكلة في مانشستر يونايتد
Lebanon 24
تين هاج: رونالدو لم يكن المشكلة في مانشستر يونايتد
21/09/2025 00:38:15
21/09/2025 00:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عين "مانشستر يونايتد" على دوناروما
Lebanon 24
عين "مانشستر يونايتد" على دوناروما
21/09/2025 00:38:15
21/09/2025 00:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
البرتغالي
البرازيل
البرتغال
إنكليزي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الميركاتو الصيفي التونسي 2025… 4 صفقات ترسم ملامح الموسم الجديد
Lebanon 24
الميركاتو الصيفي التونسي 2025… 4 صفقات ترسم ملامح الموسم الجديد
16:23 | 2025-09-20
20/09/2025 04:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي يواصل الانفجار التهديفي ويمنح الملكي بداية نارية
Lebanon 24
مبابي يواصل الانفجار التهديفي ويمنح الملكي بداية نارية
12:39 | 2025-09-20
20/09/2025 12:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يحسم الديربي.. ويواصل البداية المثالية
Lebanon 24
ليفربول يحسم الديربي.. ويواصل البداية المثالية
10:34 | 2025-09-20
20/09/2025 10:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة حافلة امتدت لعقدين.. بواتينغ يعتزل كرة القدم
Lebanon 24
بعد مسيرة حافلة امتدت لعقدين.. بواتينغ يعتزل كرة القدم
09:05 | 2025-09-20
20/09/2025 09:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب إيفرتون يحذر لاعبيه من أهداف ليفربول القاتلة
Lebanon 24
مدرب إيفرتون يحذر لاعبيه من أهداف ليفربول القاتلة
06:37 | 2025-09-20
20/09/2025 06:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:23 | 2025-09-20
الميركاتو الصيفي التونسي 2025… 4 صفقات ترسم ملامح الموسم الجديد
12:39 | 2025-09-20
مبابي يواصل الانفجار التهديفي ويمنح الملكي بداية نارية
10:34 | 2025-09-20
ليفربول يحسم الديربي.. ويواصل البداية المثالية
09:05 | 2025-09-20
بعد مسيرة حافلة امتدت لعقدين.. بواتينغ يعتزل كرة القدم
06:37 | 2025-09-20
مدرب إيفرتون يحذر لاعبيه من أهداف ليفربول القاتلة
04:00 | 2025-09-20
بنزيما يرتكب مخالفة قد تعرّضه للعقوبة في السعودية.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 00:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 00:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 00:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24