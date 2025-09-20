Advertisement

رياضة

مانشستر يونايتد يحسم القمة أمام تشلسي

Lebanon 24
20-09-2025 | 15:28
نجح مانشستر يونايتد بتخطي ضيفه تشلسي (2-1) اليوم السبت ضمن المرحلة 5 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وسجل للشياطين الحمر البرتغالي برونو فيرنانديش 14 والبرازيلي كاسيميرو 37.

فيما سجل هدف تشلسي الوحيد من رأسية مركزة تريفوه تشالوباه 80.

وصار رصيد مان يونايتد 7 نقاط  في المركز التاسع في حين تجمد رصيد البلوز عند النقطة 8 في المركز السادس.

ولعب تشلسي بصفوف منقوصة ابتداء من الدقيقة 5 بعد طرد حارسه روبيرت سانشيز بشكل مباشر بعد تدخله العنيف على مبومو، ثم طرد كاسيميرو أيضاً من صفوف يونايتد بعد نيله ا لإنذار الثاني بالدقيقة 45+5. (بي ان سبورتس)
