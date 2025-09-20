مانشستر يونايتد يحسم القمة أمام تشلسي

Advertisement

وسجل للشياطين الحمر برونو فيرنانديش 14 والبرازيلي كاسيميرو 37.فيما سجل هدف تشلسي الوحيد من رأسية مركزة تريفوه تشالوباه 80.وصار رصيد 7 نقاط في المركز التاسع في حين تجمد رصيد عند النقطة 8 في المركز السادس.ولعب تشلسي بصفوف منقوصة ابتداء من الدقيقة 5 بعد طرد حارسه روبيرت بشكل مباشر بعد تدخله العنيف على مبومو، ثم طرد كاسيميرو أيضاً من صفوف بعد نيله ا لإنذار الثاني بالدقيقة 45+5. (بي ان سبورتس)