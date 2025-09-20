Advertisement

رياضة

الميركاتو الصيفي التونسي 2025… 4 صفقات ترسم ملامح الموسم الجديد

Lebanon 24
20-09-2025 | 16:23
Doc-P-1419540-638940074521797114.png
Doc-P-1419540-638940074521797114.png photos 0
أسدل الستار مساء السبت على فترة الانتقالات الصيفية في تونس، والتي امتدت لأكثر من 80 يومًا، وشهدت تحركات قوية من معظم الأندية لتعزيز صفوفها استعدادًا للاستحقاقات المحلية والخارجية. وفيما يلي أبرز 4 صفقات ميّزت الميركاتو:
1. فلوريان دانهو – الترجي التونسي
تعاقد الترجي مع المهاجم الفرنسي فلوريان دانهو قادمًا من نادي راندارز الدنماركي في صفقة بلغت قيمتها مليون يورو. دانهو صاحب خبرة أوروبية واسعة حيث لعب في فرنسا وسويسرا والبرتغال والدنمارك، وشارك في 119 مباراة أسهم خلالها في 35 هدفًا بين صناعة وتسجيل.

2. فراس شواط – النادي الإفريقي
نجح الإفريقي في ضم هداف الدوري التونسي لموسم 2024-2025 بعد تفعيل بند الشراء من النجم الساحلي. فراس شواط يمتلك سجلاً هجوميًا قويًا، إذ ساهم في 106 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من أصل 218 مباراة في مختلف المسابقات.

3. ترافيس موتيابا – النادي الصفاقسي
تعاقد الصفاقسي مع صانع الألعاب الأوغندي ترافيس موتيابا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جيروندان بوردو الفرنسي. اللاعب أظهر مؤشرات واعدة بمساهمته في هدفين خلال بدايته مع الفريق التونسي.

4. أمادو ندياي – الملعب التونسي
ضم الملعب التونسي المهاجم السنغالي الشاب أمادو ندياي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء مشواره مع اتحاد تواركة. اللاعب يمتلك تجارب احترافية سابقة في فرنسا وبلجيكا وسويسرا، ويُنتظر أن يشكّل إضافة قوية لهجوم الفريق.
