26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الميركاتو الصيفي التونسي 2025… 4 صفقات ترسم ملامح الموسم الجديد
Lebanon 24
20-09-2025
|
16:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسدل الستار مساء السبت على فترة الانتقالات الصيفية في
تونس
، والتي امتدت لأكثر من 80 يومًا، وشهدت تحركات قوية من معظم الأندية لتعزيز صفوفها استعدادًا للاستحقاقات المحلية والخارجية. وفيما يلي أبرز 4 صفقات ميّزت الميركاتو:
Advertisement
1.
فلوريان
دانهو – الترجي
التونسي
تعاقد الترجي مع المهاجم الفرنسي فلوريان دانهو قادمًا من نادي راندارز الدنماركي في صفقة بلغت قيمتها مليون
يورو
. دانهو صاحب خبرة أوروبية واسعة حيث لعب في
فرنسا
وسويسرا والبرتغال والدنمارك، وشارك في 119 مباراة أسهم خلالها في 35 هدفًا بين صناعة وتسجيل.
2. فراس شواط – النادي الإفريقي
نجح الإفريقي في ضم هداف الدوري التونسي لموسم 2024-2025 بعد تفعيل بند الشراء من النجم الساحلي. فراس شواط يمتلك سجلاً هجوميًا قويًا، إذ ساهم في 106 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من أصل 218 مباراة في مختلف المسابقات.
3. ترافيس موتيابا – النادي الصفاقسي
تعاقد الصفاقسي مع صانع الألعاب الأوغندي ترافيس موتيابا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جيروندان بوردو الفرنسي. اللاعب أظهر مؤشرات واعدة بمساهمته في هدفين خلال بدايته مع الفريق التونسي.
4. أمادو ندياي – الملعب التونسي
ضم الملعب التونسي المهاجم السنغالي الشاب أمادو ندياي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء مشواره مع اتحاد تواركة. اللاعب يمتلك تجارب احترافية سابقة في فرنسا وبلجيكا وسويسرا، ويُنتظر أن يشكّل إضافة قوية لهجوم الفريق.
مواضيع ذات صلة
بلدية صور افتتحت الموسم الصيفي 2025 على الكورنيش البحري
Lebanon 24
بلدية صور افتتحت الموسم الصيفي 2025 على الكورنيش البحري
21/09/2025 07:59:40
21/09/2025 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير فرنسي يرسم ملامح إصلاح وزارة البيئة
Lebanon 24
تقرير فرنسي يرسم ملامح إصلاح وزارة البيئة
21/09/2025 07:59:40
21/09/2025 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات متقدمة.. "القوات" بدأت ترسم ملامح التحالفات النيابية
Lebanon 24
محادثات متقدمة.. "القوات" بدأت ترسم ملامح التحالفات النيابية
21/09/2025 07:59:40
21/09/2025 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: ليفربول يبرم صفقة تاريخية في الساعات الأخيرة من "الميركاتو"!
Lebanon 24
بالصور: ليفربول يبرم صفقة تاريخية في الساعات الأخيرة من "الميركاتو"!
21/09/2025 07:59:40
21/09/2025 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فلوريان
سويسرا
أوروبي
بلجيكا
الصفا
فرنسا
تونسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصته مؤثرة.. من هو صاحب ركلة بداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول؟ (فيديو وصور)
Lebanon 24
قصته مؤثرة.. من هو صاحب ركلة بداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول؟ (فيديو وصور)
00:19 | 2025-09-21
21/09/2025 12:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تصفيات باكو الفوضوية: فيرستابن يحصد الصدارة ونوريس يضيّع فرصة ثمينة
Lebanon 24
تصفيات باكو الفوضوية: فيرستابن يحصد الصدارة ونوريس يضيّع فرصة ثمينة
23:00 | 2025-09-20
20/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يحسم القمة أمام تشلسي
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يحسم القمة أمام تشلسي
15:28 | 2025-09-20
20/09/2025 03:28:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مبابي يواصل الانفجار التهديفي ويمنح الملكي بداية نارية
Lebanon 24
مبابي يواصل الانفجار التهديفي ويمنح الملكي بداية نارية
12:39 | 2025-09-20
20/09/2025 12:39:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يحسم الديربي.. ويواصل البداية المثالية
Lebanon 24
ليفربول يحسم الديربي.. ويواصل البداية المثالية
10:34 | 2025-09-20
20/09/2025 10:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
08:06 | 2025-09-20
20/09/2025 08:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:19 | 2025-09-21
قصته مؤثرة.. من هو صاحب ركلة بداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول؟ (فيديو وصور)
23:00 | 2025-09-20
تصفيات باكو الفوضوية: فيرستابن يحصد الصدارة ونوريس يضيّع فرصة ثمينة
15:28 | 2025-09-20
مانشستر يونايتد يحسم القمة أمام تشلسي
12:39 | 2025-09-20
مبابي يواصل الانفجار التهديفي ويمنح الملكي بداية نارية
10:34 | 2025-09-20
ليفربول يحسم الديربي.. ويواصل البداية المثالية
09:05 | 2025-09-20
بعد مسيرة حافلة امتدت لعقدين.. بواتينغ يعتزل كرة القدم
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 07:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24