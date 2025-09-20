الميركاتو الصيفي التونسي 2025… 4 صفقات ترسم ملامح الموسم الجديد

Advertisement

تعاقد الترجي مع المهاجم الفرنسي فلوريان دانهو قادمًا من نادي راندارز الدنماركي في صفقة بلغت قيمتها مليون . دانهو صاحب خبرة أوروبية واسعة حيث لعب في وسويسرا والبرتغال والدنمارك، وشارك في 119 مباراة أسهم خلالها في 35 هدفًا بين صناعة وتسجيل.نجح الإفريقي في ضم هداف الدوري التونسي لموسم 2024-2025 بعد تفعيل بند الشراء من النجم الساحلي. فراس شواط يمتلك سجلاً هجوميًا قويًا، إذ ساهم في 106 أهداف ما بين صناعة وتسجيل من أصل 218 مباراة في مختلف المسابقات.تعاقد الصفاقسي مع صانع الألعاب الأوغندي ترافيس موتيابا في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جيروندان بوردو الفرنسي. اللاعب أظهر مؤشرات واعدة بمساهمته في هدفين خلال بدايته مع الفريق التونسي.ضم الملعب التونسي المهاجم السنغالي الشاب أمادو ندياي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء مشواره مع اتحاد تواركة. اللاعب يمتلك تجارب احترافية سابقة في فرنسا وبلجيكا وسويسرا، ويُنتظر أن يشكّل إضافة قوية لهجوم الفريق.