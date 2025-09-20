تصفيات باكو الفوضوية: فيرستابن يحصد الصدارة ونوريس يضيّع فرصة ثمينة

Advertisement

امتزجت الرياح القوية مع انخفاض درجات الحرارة وبقع المطر الخفيفة لتخلق ظروفًا بالغة الصعوبة، فتسببت في حوادث شملت أكثر من ربع السائقين. بدأ أليكس ألبون سلسلة الاصطدامات عند المنعطف الأول، تلاه نيكو هلكنبرغ وفرانكو كولابينتو عند المنعطف الرابع، ثم بيرمان عند المنعطف الثاني في الجولة الثانية، وأخيرًا لوكلير وأوسكار بياستري في الجولة الثالثة.تراجع بياستري إلى المركز التاسع بعد حادثه، ما أتاح فرصة ذهبية لزميله في مكلارين لاندو نوريس لتقليص الفارق في الصراع على اللقب. لكن نوريس أخطأ في لفته الأخيرة واصطدم بالحائط عند المنعطف 15، لينطلق في السباق من المركز السابع فقط. ورغم ذلك قال إنه "ما زال يفعل كل ما بوسعه" وأقر بأن قرار الانطلاق أولًا لم يكن مثاليًا في الظروف المتغيرة.بينما حسم فيرستابن (ريد بول) المركز الأول، تراجعت فيراري بشكل لافت رغم بدايتها القوية في التجارب، وفشل شارل لوكلير في الوصول للجولة الثانية بعد خطأ استراتيجي في الإطارات، ليبدأ من المركز 12.تسعى مكلارين للحفاظ على آمالها في لقب الصانعين في سباق الأحد، لكنها ستنطلق من مراكز متأخرة نسبيًا. في المقابل، عزز فيرستابن موقعه كمنافس محتمل على اللقب رغم في النقاط. ويتوقع مراقبون سباقًا مثيرًا بسبب اختلاط ترتيب شبكة الانطلاق ومحاولات مكلارين وفيراري التقدم عبر الحلبة الضيقة.