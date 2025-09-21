Advertisement

رياضة

قصته مؤثرة.. من هو صاحب ركلة بداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول؟ (فيديو وصور)

Lebanon 24
21-09-2025 | 00:19
أصبح الشاب المغربي الذي نجى من زلزال الحوز المأساوي عام 2023 الذي أودى بحياة والديه وشقيقتيه وجده، حديث الصحافة العربية والعالمية، بعد ظهوره السبت على ملعب سانتياغو برنابيو لركل الكرة إيذاناً ببداية مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
 
 
عبد الرحيم أوحيدة البالغ من العمر 16 عاماً وجد في كرة القدم ونادي ريال مدريد ملاذاً لتجاوز صدمة فقدان أسرته، وقد خطت رحلته المؤثرة إلى مدريد بمبادرة من النادي نفسه، الذي دعا الشاب وعائلته لحضور مباراة دوري أبطال أوروبا ضد مرسيليا، حيث التقى نجومه المفضلين وحصل على قميص موقع من مبابي.
 
 


وبعد هذه التجربة المميزة، كان عبد الرحيم صاحب ركلة البداية الشرفية في مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، قبل أن يتابع اللقاء من مدرجات الملعب، في لحظة راسخة في قلوب المغاربة والعالم، تجمع بين الألم والأمل والرياضة.
