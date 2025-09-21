Advertisement

رياضة

فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية

Lebanon 24
21-09-2025 | 06:36
A-
A+
Doc-P-1419664-638940586668586382.webp
Doc-P-1419664-638940586668586382.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أشار مدرب برشلونة الإسباني هانزي فليك أن لامين يامال، نجم الفريق الشاب، سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
Advertisement

يبقى يامال من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة خلال الحفل الذي سيقام يوم الاثنين المقبل بالعاصمة الفرنسية، باريس.

وقال فليك في مؤتمر صحافي أقيم بمقر تدريبات برشلونة: لامين يامال سيفوز بهذه الجائزة يوما ما.

وساهم يامال في تتويج برشلونة بلقبي الدوري وكأس ملك إسبانيا، والوصول لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الماضي، وكانت له بصمة أيضا في تتويج إسبانيا بلقب كأس أوروبا "يورو 2024".

وترشح اللاعب البالغ عمره 18 عاماً للفوز بالكرة الذهبية رفقة زملائه الثلاثة في برشلونة، رافينيا وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي.

ويعد عثمان ديمبلي، مهاجم باريس سان جيرمان، المرشح الأقرب للفوز بالكرة الذهبية بعد مساهمته القوية في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.
مواضيع ذات صلة
جائزة الكرة الذهبية 2025.. هؤلاء أبرز المرشحين
lebanon 24
21/09/2025 18:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
من سيفوز بالكرة الذهبية؟ الذكاء الاصطناعي يكشف!
lebanon 24
21/09/2025 18:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أوباما يفوز بجائزة إيمي.. عن هذا العمل الفني!
lebanon 24
21/09/2025 18:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي
lebanon 24
21/09/2025 18:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24

باريس سان جيرمان

سان جيرمان

لكرة القدم

كرة القدم

الفرنسية

برشلونة

إسبانيا

أوروبا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:39 | 2025-09-21
00:19 | 2025-09-21
23:00 | 2025-09-20
16:23 | 2025-09-20
15:28 | 2025-09-20
12:39 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24