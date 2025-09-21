31
رياضة
فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية
Lebanon 24
21-09-2025
|
06:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار مدرب
برشلونة
الإسباني هانزي
فليك
أن لامين يامال، نجم الفريق الشاب، سيفوز يوماً ما بجائزة
الكرة
الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
يبقى يامال من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة خلال الحفل الذي سيقام يوم الاثنين المقبل بالعاصمة
الفرنسية
،
باريس
.
وقال فليك في مؤتمر صحافي أقيم بمقر تدريبات برشلونة: لامين يامال سيفوز بهذه الجائزة يوما ما.
وساهم يامال في تتويج برشلونة بلقبي الدوري وكأس ملك
إسبانيا
، والوصول لقبل نهائي
دوري
أبطال
أوروبا
لكرة القدم
في الموسم الماضي، وكانت له بصمة أيضا في تتويج إسبانيا بلقب كأس أوروبا "
يورو
2024".
وترشح اللاعب البالغ عمره 18 عاماً للفوز بالكرة الذهبية رفقة زملائه الثلاثة في برشلونة، رافينيا وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي.
ويعد عثمان ديمبلي، مهاجم
باريس سان جيرمان
، المرشح الأقرب للفوز بالكرة الذهبية بعد مساهمته القوية في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.
