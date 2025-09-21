فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية

Advertisement

أشار مدرب الإسباني هانزي أن لامين يامال، نجم الفريق الشاب، سيفوز يوماً ما بجائزة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.يبقى يامال من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة خلال الحفل الذي سيقام يوم الاثنين المقبل بالعاصمة ، .وقال فليك في مؤتمر صحافي أقيم بمقر تدريبات برشلونة: لامين يامال سيفوز بهذه الجائزة يوما ما.وساهم يامال في تتويج برشلونة بلقبي الدوري وكأس ملك ، والوصول لقبل نهائي أبطال في الموسم الماضي، وكانت له بصمة أيضا في تتويج إسبانيا بلقب كأس أوروبا " 2024".وترشح اللاعب البالغ عمره 18 عاماً للفوز بالكرة الذهبية رفقة زملائه الثلاثة في برشلونة، رافينيا وبيدري وروبرت ليفاندوفسكي.ويعد عثمان ديمبلي، مهاجم ، المرشح الأقرب للفوز بالكرة الذهبية بعد مساهمته القوية في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.