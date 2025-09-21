Advertisement

رياضة

النجمة يفوز على الأنصار في افتتاح الدوري اللبناني

Lebanon 24
21-09-2025 | 11:35
A-
A+
Doc-P-1419734-638940767377180656.png
Doc-P-1419734-638940767377180656.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهلّ فريق النجمة بطل لبنان تسع مرات مشواره في الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم بفوز ثمين على غريمه التقليدي الأنصار حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالدوري (15 لقباً) بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس في ختام المرحلة الأولى.
Advertisement

سجّل للنجمة علي الفضل (د12) وعلي قصاص (د77)، فيما سجّل هشام خلف الله هدف الأنصار الوحيد (د39).

وفي مباراة أخرى على ملعب عباس ناصر في العباسية الجنوبية، تعادل التضامن صور والصفاء 1-1، حيث تقدّم الصفاء عبر قاسم حايك (د82) قبل أن يعادل إيشاكا ديارا للتضامن صور (د84).
مواضيع ذات صلة
إفتتاح ناري لدوري الأبطال: مفاجآت مدوية وأرقام قياسية منذ الجولة الأولى
lebanon 24
22/09/2025 01:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد قضائي لبناني في سوريا ونصار طلب معلومات عن مصير اللبنانيين المفقودين والمخفيين
lebanon 24
22/09/2025 01:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أوجيه يفوز برالي تشيلي وينتزع صدارة بطولة العالم
lebanon 24
22/09/2025 01:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أوباما يفوز بجائزة إيمي.. عن هذا العمل الفني!
lebanon 24
22/09/2025 01:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لكرة القدم

علي الفضل

كرة القدم

علي قصاص

طرابلس

لبنان

الصفا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:35 | 2025-09-21
15:23 | 2025-09-21
15:22 | 2025-09-21
13:15 | 2025-09-21
06:36 | 2025-09-21
03:39 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24