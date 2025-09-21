29
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
النجمة يفوز على الأنصار في افتتاح الدوري اللبناني
Lebanon 24
21-09-2025
|
11:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهلّ فريق النجمة بطل
لبنان
تسع مرات مشواره في الدوري العام اللبناني الـ66
لكرة القدم
بفوز ثمين على غريمه التقليدي
الأنصار
حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالدوري (15 لقباً) بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب رشيد كرامي البلدي في
طرابلس
في ختام المرحلة الأولى.
Advertisement
سجّل للنجمة
علي الفضل
(د12) وعلي قصاص (د77)، فيما سجّل هشام خلف الله هدف الأنصار الوحيد (د39).
وفي مباراة أخرى على ملعب عباس ناصر في العباسية الجنوبية، تعادل التضامن صور والصفاء 1-1، حيث تقدّم الصفاء عبر
قاسم
حايك (د82) قبل أن يعادل إيشاكا ديارا للتضامن صور (د84).
مواضيع ذات صلة
إفتتاح ناري لدوري الأبطال: مفاجآت مدوية وأرقام قياسية منذ الجولة الأولى
Lebanon 24
إفتتاح ناري لدوري الأبطال: مفاجآت مدوية وأرقام قياسية منذ الجولة الأولى
22/09/2025 01:12:21
22/09/2025 01:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد قضائي لبناني في سوريا ونصار طلب معلومات عن مصير اللبنانيين المفقودين والمخفيين
Lebanon 24
وفد قضائي لبناني في سوريا ونصار طلب معلومات عن مصير اللبنانيين المفقودين والمخفيين
22/09/2025 01:12:21
22/09/2025 01:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أوجيه يفوز برالي تشيلي وينتزع صدارة بطولة العالم
Lebanon 24
أوجيه يفوز برالي تشيلي وينتزع صدارة بطولة العالم
22/09/2025 01:12:21
22/09/2025 01:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أوباما يفوز بجائزة إيمي.. عن هذا العمل الفني!
Lebanon 24
أوباما يفوز بجائزة إيمي.. عن هذا العمل الفني!
22/09/2025 01:12:21
22/09/2025 01:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لكرة القدم
علي الفضل
كرة القدم
علي قصاص
طرابلس
لبنان
الصفا
تابع
قد يعجبك أيضاً
غوارديولا يكشف سر تعادل مانشستر سيتي مع أرسنال
Lebanon 24
غوارديولا يكشف سر تعادل مانشستر سيتي مع أرسنال
16:35 | 2025-09-21
21/09/2025 04:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط على رقبته.. إصابة خطيرة لحارس مرمى عربي خلال مباراة كرة قدم (فيديو)
Lebanon 24
سقط على رقبته.. إصابة خطيرة لحارس مرمى عربي خلال مباراة كرة قدم (فيديو)
15:23 | 2025-09-21
21/09/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة
Lebanon 24
أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة
15:22 | 2025-09-21
21/09/2025 03:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هالاند يواصل اكتساحه لملاعب لندن
Lebanon 24
هالاند يواصل اكتساحه لملاعب لندن
13:15 | 2025-09-21
21/09/2025 01:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية
Lebanon 24
فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية
06:36 | 2025-09-21
21/09/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
23:12 | 2025-09-20
20/09/2025 11:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:35 | 2025-09-21
غوارديولا يكشف سر تعادل مانشستر سيتي مع أرسنال
15:23 | 2025-09-21
سقط على رقبته.. إصابة خطيرة لحارس مرمى عربي خلال مباراة كرة قدم (فيديو)
15:22 | 2025-09-21
أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة
13:15 | 2025-09-21
هالاند يواصل اكتساحه لملاعب لندن
06:36 | 2025-09-21
فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية
03:39 | 2025-09-21
قُبلة وابتسامة.. كريستيانو رونالدو يرتدي البشت العربي (فيديو)
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 01:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 01:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 01:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24