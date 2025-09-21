النجمة يفوز على الأنصار في افتتاح الدوري اللبناني

Advertisement

سجّل للنجمة (د12) وعلي قصاص (د77)، فيما سجّل هشام خلف الله هدف الأنصار الوحيد (د39).وفي مباراة أخرى على ملعب عباس ناصر في العباسية الجنوبية، تعادل التضامن صور والصفاء 1-1، حيث تقدّم الصفاء عبر حايك (د82) قبل أن يعادل إيشاكا ديارا للتضامن صور (د84).