رياضة

هالاند يواصل اكتساحه لملاعب لندن

Lebanon 24
21-09-2025 | 13:15
واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي تألقه في ملاعب العاصمة البريطانية، بعدما افتتح التسجيل لفريقه أمام أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الأحد.
وجاء الهدف في الدقيقة التاسعة من المباراة بعد تمريرة متقنة من تيجاني ريندرز، ليصل هالاند إلى هدفه العشرين في 21 مباراة بالدوري الممتاز على ملاعب الأندية اللندنية.

وسبق لهالاند أن سجل ستة أهداف في شباك وست هام، وثلاثة أهداف في شباك كل من أرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وكريستال بالاس، إضافة إلى هدفين أمام فولهام. ويُعد هذا الهدف الأسرع في شباك أرسنال بالدوري الممتاز منذ أيلول 2024، حين سجل هالاند أيضًا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

 
