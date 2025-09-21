Advertisement

رياضة

أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة

Lebanon 24
21-09-2025 | 15:22
Doc-P-1419816-638940901888546252.png
Doc-P-1419816-638940901888546252.png photos 0
فرّط مانشستر سيتي في فوز كان بمتناوله ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه أرسنال الأحد في قمة المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
افتتح النجم النرويجي إيرلينغ هالاند التسجيل لسيتي في الدقيقة التاسعة ليواصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، معززًا صدارته لهدافي الدوري الإنكليزي هذا الموسم بالهدف السادس. لكن البرازيلي غابرييل مارتينيلي خطف هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ويُعد هذا أول هدف يدخل شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادمًا من باريس سان جيرمان هذا الصيف. وكان سيتي يأمل في إنهاء عقدته أمام أرسنال الذي لم يهزمه منذ أبريل 2023، إلا أن التعادل فرض نفسه.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ليفربول حامل اللقب، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع.
باريس سان جيرمان

مانشستر سيتي

سان جيرمان

لكرة القدم

كرة القدم

البرازيل

الإيطالي

