أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة

افتتح النجم النرويجي إيرلينغ هالاند التسجيل لسيتي في الدقيقة التاسعة ليواصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، معززًا صدارته لهدافي الدوري الإنكليزي هذا الموسم بالهدف السادس. لكن البرازيلي غابرييل مارتينيلي خطف هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.ويُعد هذا أول هدف يدخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما منذ انضمامه إلى سيتي قادمًا من هذا الصيف. وكان سيتي يأمل في إنهاء عقدته أمام أرسنال الذي لم يهزمه منذ أبريل 2023، إلا أن التعادل فرض نفسه.بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ليفربول حامل اللقب، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع.