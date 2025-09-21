29
رياضة
سقط على رقبته.. إصابة خطيرة لحارس مرمى عربي خلال مباراة كرة قدم (فيديو)
Lebanon 24
21-09-2025
|
15:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض غيث اليفرني، حارس مرمى النادي الإفريقي
التونسي
، لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام نجم المتلوي مساء الأحد في الجولة السابعة من
الدوري التونسي
لكرة القدم
، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.
وجاءت الإصابة في الدقيقة 22 حين خرج اليفرني من مرماه لإبعاد كرة طولية فسقط بشكل مروع على رقبته، ما استدعى تدخل الطواقم الطبية سريعاً ونقله إلى المستشفى وسط حالة من القلق بين زملائه والجماهير.
ولم يصدر النادي الإفريقي حتى الآن بيانًا رسميًا حول طبيعة إصابة حارسه، بينما يخضع اللاعب لفحوص طبية لتحديد حالته بدقة.
