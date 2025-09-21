Advertisement

رياضة

سقط على رقبته.. إصابة خطيرة لحارس مرمى عربي خلال مباراة كرة قدم (فيديو)

Lebanon 24
21-09-2025 | 15:23
A-
A+
Doc-P-1419817-638940903465942577.png
Doc-P-1419817-638940903465942577.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض غيث اليفرني، حارس مرمى النادي الإفريقي التونسي، لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه أمام نجم المتلوي مساء الأحد في الجولة السابعة من الدوري التونسي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.
Advertisement

وجاءت الإصابة في الدقيقة 22 حين خرج اليفرني من مرماه لإبعاد كرة طولية فسقط بشكل مروع على رقبته، ما استدعى تدخل الطواقم الطبية سريعاً ونقله إلى المستشفى وسط حالة من القلق بين زملائه والجماهير.

ولم يصدر النادي الإفريقي حتى الآن بيانًا رسميًا حول طبيعة إصابة حارسه، بينما يخضع اللاعب لفحوص طبية لتحديد حالته بدقة.
مواضيع ذات صلة
حارس مرمى منتخب الكاميرون في ويطة بعد دفعه مشجعاً (فيديو)
lebanon 24
22/09/2025 01:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم
lebanon 24
22/09/2025 01:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة حارس كرة قدم برازيليّ بعد تصديه لركلة جزاء
lebanon 24
22/09/2025 01:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إستراحة صور: إشكال بسبب خلاف على مباراة كرة قدم
lebanon 24
22/09/2025 01:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري التونسي

لكرة القدم

كرة القدم

التونسي

التون

تونسي

تونس

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:35 | 2025-09-21
15:22 | 2025-09-21
13:15 | 2025-09-21
11:35 | 2025-09-21
06:36 | 2025-09-21
03:39 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24