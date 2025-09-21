سقط على رقبته.. إصابة خطيرة لحارس مرمى عربي خلال مباراة كرة قدم (فيديو)

Advertisement

وجاءت الإصابة في الدقيقة 22 حين خرج اليفرني من مرماه لإبعاد كرة طولية فسقط بشكل مروع على رقبته، ما استدعى تدخل الطواقم الطبية سريعاً ونقله إلى المستشفى وسط حالة من القلق بين زملائه والجماهير.ولم يصدر النادي الإفريقي حتى الآن بيانًا رسميًا حول طبيعة إصابة حارسه، بينما يخضع اللاعب لفحوص طبية لتحديد حالته بدقة.