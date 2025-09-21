غوارديولا يكشف سر تعادل مانشستر سيتي مع أرسنال

Advertisement

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن الإرهاق كان عاملاً رئيسياً في تراجع أداء فريقه وفقدان نقطتين أمام أرسنال، موضحاً أن مواجهة نابولي في ثم السفر أثرا بشكل كبير على اللاعبين. وأضاف: "كانوا أفضل منا، وكنا متعبين للغاية، مباراة نابولي ثم السفر جعلتنا نعاني من إرهاق إضافي".وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه يفتقد عدداً من اللاعبين بسبب الإصابات مثل خوسانوف، رغم عودة كل من جون ستونز، ريان شرقي، وآيت نوري، مضيفاً بابتسامة: "هل تريد أن أشتكي من جدول المباريات؟ حسنًا، أنا أشتكي من جدول المباريات".