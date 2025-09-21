29
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
غوارديولا يكشف سر تعادل مانشستر سيتي مع أرسنال
Lebanon 24
21-09-2025
|
16:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
فسّر
بيب غوارديولا
، مدرب
مانشستر سيتي
، أسباب تعادل فريقه مع
أرسنال
في قمة الجولة الخامسة من
الدوري الإنكليزي
الممتاز، بعدما فشل فريقه في الحفاظ على التقدم بهدف النرويجي إيرلينغ هالاند، ليستقبل هدف التعادل عبر البرازيلي غابرييل مارتينيلي في الوقت بدل الضائع.
Advertisement
وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن الإرهاق كان عاملاً رئيسياً في تراجع أداء فريقه وفقدان نقطتين أمام أرسنال، موضحاً أن مواجهة نابولي في
دوري أبطال أوروبا
ثم السفر
الطويل
أثرا بشكل كبير على اللاعبين. وأضاف: "كانوا أفضل منا، وكنا متعبين للغاية، مباراة نابولي ثم السفر جعلتنا نعاني من إرهاق إضافي".
وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه يفتقد عدداً من اللاعبين بسبب الإصابات مثل
عبد القادر
خوسانوف، رغم عودة كل من جون ستونز، ريان شرقي، وآيت نوري، مضيفاً بابتسامة: "هل تريد أن أشتكي من جدول المباريات؟ حسنًا، أنا أشتكي من جدول المباريات".
مواضيع ذات صلة
أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة
Lebanon 24
أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة
22/09/2025 01:12:48
22/09/2025 01:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يستفيد مانشستر سيتي من رحلة مدربه إلى الولايات المتحدة؟
Lebanon 24
كيف يستفيد مانشستر سيتي من رحلة مدربه إلى الولايات المتحدة؟
22/09/2025 01:12:48
22/09/2025 01:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إيدرسون.. أكانغي يُغادر مانشستر سيتي
Lebanon 24
بعد إيدرسون.. أكانغي يُغادر مانشستر سيتي
22/09/2025 01:12:48
22/09/2025 01:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟
Lebanon 24
هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟
22/09/2025 01:12:48
22/09/2025 01:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي
بيب غوارديولا
مانشستر سيتي
عبد القادر
البرازيل
إنكليزي
قد يعجبك أيضاً
سقط على رقبته.. إصابة خطيرة لحارس مرمى عربي خلال مباراة كرة قدم (فيديو)
Lebanon 24
سقط على رقبته.. إصابة خطيرة لحارس مرمى عربي خلال مباراة كرة قدم (فيديو)
15:23 | 2025-09-21
21/09/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة
Lebanon 24
أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة
15:22 | 2025-09-21
21/09/2025 03:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هالاند يواصل اكتساحه لملاعب لندن
Lebanon 24
هالاند يواصل اكتساحه لملاعب لندن
13:15 | 2025-09-21
21/09/2025 01:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
النجمة يفوز على الأنصار في افتتاح الدوري اللبناني
Lebanon 24
النجمة يفوز على الأنصار في افتتاح الدوري اللبناني
11:35 | 2025-09-21
21/09/2025 11:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية
Lebanon 24
فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية
06:36 | 2025-09-21
21/09/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
23:12 | 2025-09-20
20/09/2025 11:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:23 | 2025-09-21
سقط على رقبته.. إصابة خطيرة لحارس مرمى عربي خلال مباراة كرة قدم (فيديو)
15:22 | 2025-09-21
أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة
13:15 | 2025-09-21
هالاند يواصل اكتساحه لملاعب لندن
11:35 | 2025-09-21
النجمة يفوز على الأنصار في افتتاح الدوري اللبناني
06:36 | 2025-09-21
فليك: لامين يامال سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية
03:39 | 2025-09-21
قُبلة وابتسامة.. كريستيانو رونالدو يرتدي البشت العربي (فيديو)
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 01:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 01:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 01:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24