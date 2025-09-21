Advertisement

رياضة

غوارديولا يكشف سر تعادل مانشستر سيتي مع أرسنال

Lebanon 24
21-09-2025 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1419839-638940948731511983.png
Doc-P-1419839-638940948731511983.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فسّر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أسباب تعادل فريقه مع أرسنال في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما فشل فريقه في الحفاظ على التقدم بهدف النرويجي إيرلينغ هالاند، ليستقبل هدف التعادل عبر البرازيلي غابرييل مارتينيلي في الوقت بدل الضائع.
Advertisement

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن الإرهاق كان عاملاً رئيسياً في تراجع أداء فريقه وفقدان نقطتين أمام أرسنال، موضحاً أن مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا ثم السفر الطويل أثرا بشكل كبير على اللاعبين. وأضاف: "كانوا أفضل منا، وكنا متعبين للغاية، مباراة نابولي ثم السفر جعلتنا نعاني من إرهاق إضافي".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه يفتقد عدداً من اللاعبين بسبب الإصابات مثل عبد القادر خوسانوف، رغم عودة كل من جون ستونز، ريان شرقي، وآيت نوري، مضيفاً بابتسامة: "هل تريد أن أشتكي من جدول المباريات؟ حسنًا، أنا أشتكي من جدول المباريات".
مواضيع ذات صلة
أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة
lebanon 24
22/09/2025 01:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يستفيد مانشستر سيتي من رحلة مدربه إلى الولايات المتحدة؟
lebanon 24
22/09/2025 01:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إيدرسون.. أكانغي يُغادر مانشستر سيتي
lebanon 24
22/09/2025 01:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟
lebanon 24
22/09/2025 01:12:48 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنكليزي

بيب غوارديولا

مانشستر سيتي

عبد القادر

البرازيل

إنكليزي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:23 | 2025-09-21
15:22 | 2025-09-21
13:15 | 2025-09-21
11:35 | 2025-09-21
06:36 | 2025-09-21
03:39 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24