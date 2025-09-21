برشلونة يشدد الخناق على الريال بثلاثية في خيتافي



وحقق برشلونة انتصارا ثمينا ومستحقا 3 - صفر على ضيفه خيتافي، مساء الأحد، في ختام منافسات المرحلة الخامسة للمسابقة، على ملعب (يوهان كرويف).



ومع استمرار غياب النجم الواعد لامين يامال بداعي الإصابة، أحرز فيران توريس الهدفين الأول والثاني لبرشلونة في الدقيقتين 15 و34 على الترتيب، فيما تكفل داني أولمو بإحراز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 62.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة (حامل اللقب) إلى 13 نقطة، في المركز الثاني، بعدما حقق فوزه الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل تعادل وحيد، متأخرا بفارق نقطتين فقط عن المتصدر.



في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، مقابل 3 انتصارات، عند 9 نقاط، ليظل في المركز الثامن.