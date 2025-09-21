30
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
32
o
جبيل
27
o
صيدا
31
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
برشلونة يشدد الخناق على الريال بثلاثية في خيتافي
Lebanon 24
21-09-2025
|
23:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل
برشلونة
مطاردة غريمه التقليدي
ريال مدريد
في صراع المنافسة بينهما على صدارة جدول ترتيب بطولة
الدوري الإسباني
لكرة القدم
.
Advertisement
وحقق برشلونة انتصارا ثمينا ومستحقا 3 - صفر على ضيفه خيتافي، مساء الأحد، في ختام منافسات المرحلة الخامسة للمسابقة، على ملعب (يوهان كرويف).
ومع استمرار غياب النجم الواعد لامين يامال بداعي الإصابة، أحرز فيران توريس الهدفين الأول والثاني لبرشلونة في الدقيقتين 15 و34 على الترتيب، فيما تكفل داني أولمو بإحراز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 62.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة (حامل اللقب) إلى 13 نقطة، في المركز الثاني، بعدما حقق فوزه الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل تعادل وحيد، متأخرا بفارق نقطتين فقط عن
الريال
المتصدر.
في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، مقابل 3 انتصارات، عند 9 نقاط، ليظل في المركز الثامن.
مواضيع ذات صلة
من "خائن" إلى ثلاثية مع برشلونة: حكاية إينييغو مارتينيز بين الأمواج والملاعب
Lebanon 24
من "خائن" إلى ثلاثية مع برشلونة: حكاية إينييغو مارتينيز بين الأمواج والملاعب
22/09/2025 09:55:39
22/09/2025 09:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: جهودنا في غزة هي جزء من جهودنا لإطباق الخناق على المحور الإيراني
Lebanon 24
نتنياهو: جهودنا في غزة هي جزء من جهودنا لإطباق الخناق على المحور الإيراني
22/09/2025 09:55:39
22/09/2025 09:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يفتتح "الليغا" بثلاثية.. وإصابة حارسه تخطف الأنظار
Lebanon 24
برشلونة يفتتح "الليغا" بثلاثية.. وإصابة حارسه تخطف الأنظار
22/09/2025 09:55:39
22/09/2025 09:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بانينكا" ميسي تخذله ومولر يتألق بثلاثية في الدوري الأميركي
Lebanon 24
بانينكا" ميسي تخذله ومولر يتألق بثلاثية في الدوري الأميركي
22/09/2025 09:55:39
22/09/2025 09:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإسباني
ريال مدريد
لكرة القدم
كرة القدم
مدريد
فيرا
قد يعجبك أيضاً
ما هو مركز محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية 2025؟
Lebanon 24
ما هو مركز محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية 2025؟
02:38 | 2025-09-22
22/09/2025 02:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
المنشطات توقف مودريك والشائعات تتزايد
Lebanon 24
المنشطات توقف مودريك والشائعات تتزايد
23:00 | 2025-09-21
21/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غوارديولا يكشف سر تعادل مانشستر سيتي مع أرسنال
Lebanon 24
غوارديولا يكشف سر تعادل مانشستر سيتي مع أرسنال
16:35 | 2025-09-21
21/09/2025 04:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط على رقبته.. إصابة خطيرة لحارس مرمى عربي خلال مباراة كرة قدم (فيديو)
Lebanon 24
سقط على رقبته.. إصابة خطيرة لحارس مرمى عربي خلال مباراة كرة قدم (فيديو)
15:23 | 2025-09-21
21/09/2025 03:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة
Lebanon 24
أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة
15:22 | 2025-09-21
21/09/2025 03:22:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
Lebanon 24
عن حماس والرهائن الإسرائيليين.. إليكم ما كشفه ضباط إسرائيليون لموقع بريطاني
04:30 | 2025-09-21
21/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:38 | 2025-09-22
ما هو مركز محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية 2025؟
23:00 | 2025-09-21
المنشطات توقف مودريك والشائعات تتزايد
16:35 | 2025-09-21
غوارديولا يكشف سر تعادل مانشستر سيتي مع أرسنال
15:23 | 2025-09-21
سقط على رقبته.. إصابة خطيرة لحارس مرمى عربي خلال مباراة كرة قدم (فيديو)
15:22 | 2025-09-21
أرسنال يخطف التعادل من مانشستر سيتي في اللحظات الأخيرة
13:15 | 2025-09-21
هالاند يواصل اكتساحه لملاعب لندن
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 09:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 09:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 09:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24