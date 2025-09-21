Advertisement

رياضة

برشلونة يشدد الخناق على الريال بثلاثية في خيتافي

Lebanon 24
21-09-2025 | 23:58
A-
A+
Doc-P-1419889-638941213679571014.webp
Doc-P-1419889-638941213679571014.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل برشلونة مطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد في صراع المنافسة بينهما على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
Advertisement


وحقق برشلونة انتصارا ثمينا ومستحقا 3 - صفر على ضيفه خيتافي، مساء الأحد، في ختام منافسات المرحلة الخامسة للمسابقة، على ملعب (يوهان كرويف).

ومع استمرار غياب النجم الواعد لامين يامال بداعي الإصابة، أحرز فيران توريس الهدفين الأول والثاني لبرشلونة في الدقيقتين 15 و34 على الترتيب، فيما تكفل داني أولمو بإحراز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 62.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة (حامل اللقب) إلى 13 نقطة، في المركز الثاني، بعدما حقق فوزه الرابع في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل تعادل وحيد، متأخرا بفارق نقطتين فقط عن الريال المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، مقابل 3 انتصارات، عند 9 نقاط، ليظل في المركز الثامن.
مواضيع ذات صلة
من "خائن" إلى ثلاثية مع برشلونة: حكاية إينييغو مارتينيز بين الأمواج والملاعب
lebanon 24
22/09/2025 09:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: جهودنا في غزة هي جزء من جهودنا لإطباق الخناق على المحور الإيراني
lebanon 24
22/09/2025 09:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يفتتح "الليغا" بثلاثية.. وإصابة حارسه تخطف الأنظار
lebanon 24
22/09/2025 09:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بانينكا" ميسي تخذله ومولر يتألق بثلاثية في الدوري الأميركي
lebanon 24
22/09/2025 09:55:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

ريال مدريد

لكرة القدم

كرة القدم

مدريد

فيرا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:38 | 2025-09-22
23:00 | 2025-09-21
16:35 | 2025-09-21
15:23 | 2025-09-21
15:22 | 2025-09-21
13:15 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24