عشية الحفل المنتظر.. لماذا يستحق حكيمي جائزة الكرة الذهبية 2025؟

ربما يشهد عام 2025 أخيرا تتويجا للاعب ظهير بالكرة الذهبية، فالأداء الاستثنائي لأشرف حكيمي مع يجعله مرشحا لا يمكن تجاهله للفوز بأرفع جائزة فردية في عالم .

إذا كان معيار هو تتويج الأعظم أداء، والأكثر تأثيرا، والأجدر تمثيلا لروح اللعبة في الموسم، فلن تجد في عام 2025 من يجسد هذه المعايير مجتمعة أفضل من النجم الدولي ، خصوصا مع انطلاق حفل التتويج مساء اليوم الاثنين، حيث يفترض أن تمنح الجائزة لمن يستحقها حقا.

ففي عالم كرة القدم المعاصر، الذي يميل أكثر فأكثر إلى تمجيد الفردية، وابتكار عشرات الجوائز مثل "رجل المباراة"، و"لاعب الشهر"، و"نجم الموسم"، من الضروري أن نعيد التوازن، وننصف كل المراكز على أرض الملعب.



دعونا نكون صريحين: الجوائز الكبرى تمنح في الغالب للمهاجمين، بسبب تأثيرهم المباشر على النتيجة عبر الأهداف، والعاطفة التي يُشعرون بها الجماهير، وأيضا بسبب العقود الضخمة التي يوقعونها، لكن هذا العام، يجب أن يتغير هذا النمط.



اليوم، هناك مدافعون يحدثون فرقا لا يقل، بل يفوق أحيانا تأثير أفضل المهاجمين، لاعبون يقدمون أداء ثابتا، يضحون من أجل الفريق، يقطعون كيلومترات لا تحصى في كل مباراة، يكررون السباقات الانفجارية دون كلل، وكل ذلك بصمت، بعيدا عن الأضواء والإعلام.