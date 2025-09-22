من هو الشخص الوحيد الذي يعرف الفائز بالكرة الذهبية 2025؟

Advertisement

أكّد فنسنت غارسيا، رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول، أنه الشخص يعرف هوية الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025، متعهّدًا بالاحتفاظ بالسر حتى اللحظة الأخيرة، حتى لو أدى ذلك إلى خلافات مع آخرين.وجاء هذا في ظل تغيير كبير في آلية الإعلان عن الفائز منذ نسخة 2024، حيث توقفت المجلة عن إجراء مقابلات مسبقة مع الفائز لتفادي التسريبات، وأصبح الاسم معروفًا فقط خلال الحفل على مسرح شاتليه في ، حيث سيتولى السابق رونالدينيو تقديم الجائزة.وأوضح غارسيا لقناة Téléfoot أن معايير الفوز بالكرة الذهبية تشمل التألق الفردي، الأداء الحاسم، الألقاب المحققة، اللعب النظيف، والسلوك داخل وخارج الملعب.ويعتبر عثمان ديمبيلي، مهاجم ، المرشح الأبرز للجائزة بعد موسم استثنائي سجل فيه 35 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في جميع البطولات، إضافة إلى حصوله على عدة جوائز فردية منها أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، هداف البطولة، وأفضل لاعب في .وحصل ديمبيلي على 32.5% من الأصوات، متفوقًا على لامين يامال (30%)، وكيليان مبابي (12.5%)، وأشرف حكيمي (7%)، فيما يخطط يامال لإقامة حضور مهيب مع عائلته ووفد من 20 شخصًا حال تتويجه بالجائزة.