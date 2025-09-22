Advertisement

رياضة

من هو الشخص الوحيد الذي يعرف الفائز بالكرة الذهبية 2025؟

Lebanon 24
22-09-2025 | 14:03
A-
A+
Doc-P-1420223-638941720014560143.webp
Doc-P-1420223-638941720014560143.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد فنسنت غارسيا، رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول، أنه الشخص الوحيد الذي يعرف هوية الفائز بالكرة الذهبية لعام 2025، متعهّدًا بالاحتفاظ بالسر حتى اللحظة الأخيرة، حتى لو أدى ذلك إلى خلافات مع آخرين.
Advertisement

وجاء هذا في ظل تغيير كبير في آلية الإعلان عن الفائز منذ نسخة 2024، حيث توقفت المجلة عن إجراء مقابلات مسبقة مع الفائز لتفادي التسريبات، وأصبح الاسم معروفًا فقط خلال الحفل على مسرح شاتليه في باريس، حيث سيتولى النجم البرازيلي السابق رونالدينيو تقديم الجائزة.

وأوضح غارسيا لقناة Téléfoot أن معايير الفوز بالكرة الذهبية تشمل التألق الفردي، الأداء الحاسم، الألقاب المحققة، اللعب النظيف، والسلوك داخل وخارج الملعب.

ويعتبر عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان، المرشح الأبرز للجائزة بعد موسم استثنائي سجل فيه 35 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في جميع البطولات، إضافة إلى حصوله على عدة جوائز فردية منها أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، هداف البطولة، وأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا.

وحصل ديمبيلي على 32.5% من الأصوات، متفوقًا على لامين يامال (30%)، وكيليان مبابي (12.5%)، وأشرف حكيمي (7%)، فيما يخطط يامال لإقامة حضور مهيب مع عائلته ووفد من 20 شخصًا حال تتويجه بالجائزة.
مواضيع ذات صلة
ما هو مركز محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية 2025؟
lebanon 24
23/09/2025 00:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جائزة الكرة الذهبية 2025.. هؤلاء أبرز المرشحين
lebanon 24
23/09/2025 00:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرة الذهبية 2025: غيابات مثيرة وتنافس محتدم بين نجوم أوروبا
lebanon 24
23/09/2025 00:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
فرانس فوتبول تكشف عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية لعام 2025
lebanon 24
23/09/2025 00:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

النجم البرازيلي

كيليان مبابي

الوحيد الذي

سان جيرمان

البرازيل

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:53 | 2025-09-22
15:52 | 2025-09-22
09:03 | 2025-09-22
08:52 | 2025-09-22
04:00 | 2025-09-22
02:38 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24