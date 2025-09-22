Advertisement

رياضة

رسميًا.. من هو أفضل لاعب شاب في العالم؟

Lebanon 24
22-09-2025 | 15:52
تُوّج الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، بجائزة كوبا 2025 لأفضل لاعب شاب في العالم، خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على مسرح الشاتليه في باريس.
ويأتي هذا التتويج للعام الثاني على التوالي، بعد أن سبق ليامال الفوز بالجائزة في حفل 2024، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية والعالمية، رغم عمره الصغير البالغ 18 عامًا.
