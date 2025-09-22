رسميًا.. من هو أفضل لاعب شاب في العالم؟

Advertisement

تُوّج الإسباني ، نجم ، بجائزة كوبا 2025 لأفضل في العالم، خلال حفل الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على مسرح الشاتليه في .ويأتي هذا التتويج للعام الثاني على التوالي، بعد أن سبق ليامال الفوز بالجائزة في حفل 2024، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الأوروبية والعالمية، رغم عمره الصغير البالغ 18 عامًا.