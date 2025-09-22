Advertisement

رسميا.. عثمان ديمبيلي يتوّج بجائزة الكرة الذهبية

Lebanon 24
22-09-2025 | 16:53
حصل الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، على جائزة الكرة الذهبية 2025، متفوقا على الدولي الإسباني لامين جمال لاعب برشلونة، وتلاهما الدولي البرتغالي فيتينيا لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان في المرتبة الثالثة.
وأصبح عثمان ديمبيلي أول لاعب فرنسي يتوج بالجائزة منذ مواطنه كريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي في صيف 2022 بعد موسم رائع مع ريال مدريد الإسباني حينها.
