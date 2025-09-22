رسميا.. عثمان ديمبيلي يتوّج بجائزة الكرة الذهبية

حصل الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم ، على جائزة الذهبية 2025، متفوقا على الدولي الإسباني لامين جمال لاعب ، وتلاهما الدولي فيتينيا لاعب خط وسط فريق في المرتبة الثالثة.

وأصبح عثمان ديمبيلي أول لاعب فرنسي يتوج بالجائزة منذ مواطنه كريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي في صيف 2022 بعد موسم رائع مع حينها.