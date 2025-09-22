Advertisement

من فاز بجائزة أفضل حارس مرمى لموسم 2025؟

Lebanon 24
22-09-2025 | 23:00
فاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025، بعد تألقه اللافت مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي.
وقال دوناروما بعد استلام الجائزة: "أنا سعيد جدًا بكل ما حققته هذا الموسم. أشكر زملائي السابقين الذين ساعدوني للوصول إلى هذه اللحظة".

وأضاف: "الآن تركيزي منصب على مغامرتي الجديدة مع مانشستر سيتي، نريد تحقيق العديد من الأهداف والتتويج بأكبر عدد من الألقاب. كما أشكر عائلتي التي دعمتني دائمًا".
 
