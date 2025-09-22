من فاز بجائزة أفضل حارس مرمى لموسم 2025؟

31
فاز
الإيطالي
جيانلويجي
دوناروما
بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025، بعد تألقه اللافت مع
باريس سان جيرمان
خلال الموسم الماضي.
وقال دوناروما بعد استلام الجائزة: "أنا سعيد جدًا بكل ما حققته هذا الموسم. أشكر زملائي السابقين الذين ساعدوني للوصول إلى هذه اللحظة".
وأضاف: "الآن تركيزي منصب على مغامرتي الجديدة مع
مانشستر سيتي
، نريد تحقيق العديد من الأهداف والتتويج بأكبر عدد من الألقاب. كما أشكر عائلتي التي دعمتني دائمًا".
