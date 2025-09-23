31
رياضة
بعد تتويج ديمبلي بالكرة الذهبية.. ما هو ترتيب صلاح وحكيمي؟
Lebanon 24
23-09-2025
|
02:39
A-
A+
انتزع عثمان ديمبلي، نجم
باريس سان جيرمان
، جائزة
الكرة
الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال حفل الأفضل في العالم الذي أقامته مجلة "فرانس فوتبول"، الاثنين، في أحد المسارح العريقة بالعاصمة
باريس
.
وحبس الجميع أنفاسهم قبل أن يكشف البرازيلي رونالدينيو، نجم منتخب البرازيل وبرشلونة وباريس
سان جيرمان
السابق، عن هوية الفائز بين ديمبلي ويامال.
وانتزع الجناح الفرنسي الدولي الجائزة من لامين يامال الذي حقق خلال الحفل نفسه جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثانية على التوالي.
وجاء جناح ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح في المركز الرابع خلف فيتينيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، الذي حل ثالثا.
وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن ترتيب اللاعبين العشرة الأوائل في سباق الجائزة المرموقة، حيث حل البرتغالي فيتينيا ثالثا، يليه المصري محمد صلاح رابعا، ثم البرازيلي رافينيا نجم
برشلونة
خامسا.
وجاء المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، في المركز السادس، يليه كيليان مبابي نجم
ريال مدريد
سابعاً، ثم كول
بالمر
لاعب تشيلسي ثامناً، والإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي المنتقل من باريس سان جيرمان تاسعاً، ثم البرتغالي نونو مينديس ظهير أيسر باريس سان جيرمان في المركز العاشر.
