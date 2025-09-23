"الكرة الذهبية" تواصل عنادها لمحمد صلاح



وحصل قائد منتخب مصر على المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2025، وهو أفضل مركز يناله بترتيب الجائزة، فيما حصد الفرنسي عثمان ديمبلي نجم سان جرمان، الجائزة للمرة الأولى في مسيرته الرياضية، متفوقا على أقرب ملاحقيه الإسباني لامين يامال، والبرازيلي فيتينا، نجمي برشلونة الإسباني وسان جرمان على الترتيب. واصل الحظ عناده للنجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنكليزي ، في ظل عدم تمكنه من الفوز بجائزة الذهبية، والتي يتم منحها سنويا لأفضل لاعب في العالم، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، وذلك للمرة السادسة.وحصل قائد منتخب مصر على المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2025، وهو أفضل مركز يناله بترتيب الجائزة، فيما حصد الفرنسي عثمان ديمبلي نجم سان جرمان، الجائزة للمرة الأولى في مسيرته الرياضية، متفوقا على أقرب ملاحقيه الإسباني لامين يامال، والبرازيلي فيتينا، نجمي برشلونة الإسباني وسان جرمان على الترتيب.

وتواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للحصول على الجائزة المرموقة للمرة السادسة في مشواره مع الساحرة المستديرة، بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع ليفربول في الموسم الماضي.

أداء مذهل مع ليفربول



وقاد الفرعون المصري ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي للمرة الـ20 في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا بالمسابقة العريقة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.



كما احتكر صلاح الجوائز الخاصة بالدوري الإنكليزي في الموسم الماضي أيضا، عطفا على أدائه المذهل مع فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، مما أنعش آماله في إمكانية تحقيق حلمه بالحصول على الكرة الذهبية لأول مرة.

أفضل هداف للمرة الرابعة



فاز صلاح بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب ، عقب تسجيله 29 هدفا بالبطولة، ليتقاسم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، لاعب أرسنال السابق.

فاز بجائزة أفضل صانع للأهداف في المسابقة، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه.

وبصفة عامة، ساهم صلاح في تسجيل 57 هدفا لليفربول خلال 52 مباراة لعبها مع الفريق بمختلف المسابقات خلال موسم 2024 / 2025.