Advertisement

رياضة

"الكرة الذهبية" تواصل عنادها لمحمد صلاح

Lebanon 24
23-09-2025 | 03:29
A-
A+
Doc-P-1420406-638942206916337822.webp
Doc-P-1420406-638942206916337822.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل الحظ عناده للنجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، في ظل عدم تمكنه من الفوز بجائزة الكرة الذهبية، والتي يتم منحها سنويا لأفضل لاعب في العالم، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، وذلك للمرة السادسة.
Advertisement


وحصل قائد منتخب مصر على المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2025، وهو أفضل مركز يناله بترتيب الجائزة، فيما حصد الفرنسي عثمان ديمبلي نجم باريس سان جرمان، الجائزة للمرة الأولى في مسيرته الرياضية، متفوقا على أقرب ملاحقيه الإسباني لامين يامال، والبرازيلي فيتينا، نجمي برشلونة الإسباني وسان جرمان على الترتيب.
وتواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للحصول على الجائزة المرموقة للمرة السادسة في مشواره مع الساحرة المستديرة، بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع ليفربول في الموسم الماضي.
أداء مذهل مع ليفربول

وقاد الفرعون المصري ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي للمرة الـ20 في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا بالمسابقة العريقة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد.

كما احتكر صلاح الجوائز الخاصة بالدوري الإنكليزي في الموسم الماضي أيضا، عطفا على أدائه المذهل مع فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، مما أنعش آماله في إمكانية تحقيق حلمه بالحصول على الكرة الذهبية لأول مرة.
 أفضل هداف للمرة الرابعة

فاز صلاح بجائزة أفضل هداف في الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، عقب تسجيله 29 هدفا بالبطولة، ليتقاسم الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، لاعب أرسنال السابق.
فاز بجائزة أفضل صانع للأهداف في المسابقة، بعدما قدم 18 تمريرة حاسمة لزملائه.
وبصفة عامة، ساهم صلاح في تسجيل 57 هدفا لليفربول خلال 52 مباراة لعبها مع الفريق بمختلف المسابقات خلال موسم 2024 / 2025.
مواضيع ذات صلة
لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة
lebanon 24
23/09/2025 17:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو مركز محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية 2025؟
lebanon 24
23/09/2025 17:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو ترويجي من "الكرة الذهبية" يستفز رونالدو مجدداً
lebanon 24
23/09/2025 17:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يواصل مقاطعة حفل الكرة الذهبية
lebanon 24
23/09/2025 17:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

لكرة القدم

البريطاني

الفرنسية

الرياض

رياضي

باريس

رابعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:57 | 2025-09-23
07:51 | 2025-09-23
04:30 | 2025-09-23
02:39 | 2025-09-23
01:10 | 2025-09-23
23:00 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24