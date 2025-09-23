Advertisement

والد لامين يامال غاضب.. والسبب؟

Lebanon 24
23-09-2025
أعرب منير نصراوي والد لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن غضبه بعد خسارة ابنه الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم.
وبعد علمه بفوز عثمان ديمبيلي نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جرمان بالجائزة، توقف نصراوي بسرعة في المنطقة المخصصة للصحفيين الإسبان، وقال لهم: "العام المقبل لنا"، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

لكن لاحقا ومع مرور الدقائق، ازداد سخط نصراوي وعبر عن غضبه في مكالمة فيديو مع برنامج "إل شيرينغيتو" الرياضي.

وقال والد يامال: "أعتقد أنها الأسوأ.. لن أقول سرقة، بل ضرر معنوي لإنسان".

 وواصل نصراوي الدفاع عن الأسباب التي تجعله يعتقد أن نجله كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، موضحا: "أعتقد أن لامين هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع وبفارق كبير، ليس لأنه ابني بل لأنه أفضل لاعب في العالم. أعتقد أنه لا يوجد منافسون".

وختم بالقول: "لامين هو لامين يامال، علينا أن نقول إن شيئا غريبا جدا حدث هنا. العام المقبل ستكون الكرة الذهبية إسبانية".
