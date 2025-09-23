Advertisement

رياضة

بعد "الكرة الذهبية".. رسالة من ميسي إلى ديمبلي

Lebanon 24
23-09-2025 | 09:57
A-
A+
Doc-P-1420518-638942436977847822.jpg
Doc-P-1420518-638942436977847822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف إنتر ميامي الأميركي، التهنئة لزميله السابق في برشلونة عثمان ديمبلي، على فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
Advertisement

ولعب ميسي وديمبلي معا لمدة 4 سنوات في الفريق الكتالوني.

وعلق ميسي (38 عاما) الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، على منشور للمهاجم الفرنسي عبر منصة "إنستغرام"، للتعبير عن تقديره لهذا الفوز.

وكتب ميسي: "تهانينا. أنا سعيد جدا من أجلك. أنت تستحق ذلك".

وتشارك ميسي وديمبلي في خط هجوم برشلونة بين عامي 2017 و2021، ولطالما أبدى ديمبلي نجم باريس سان جرمان احتراما كبيرا لميسي الذي ساعده على التأقلم في غرفة ملابس الفريق، وقدم له العديد من النصائح حول كيفية قيادة مسيرته التي شابتها الإصابات والنكسات.

وكان ديمبلي قال في تصريحات سابقة: "كانت علاقتي بميسي جيدة جدا منذ اليوم الأول. كانت خزانتي بجوار خزانته، وقدم لي الكثير من النصائح. بالنسبة لي هو الأعظم. شخص فريد. أنا فخور باللعب معه".

وأضاف ديمبيلي: "نصحني بالتحلي بالجدية إذا أردت تحقيق أحلامي، بدأت أراقب كل ما يفعله على أرض الملعب".

وقبل المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين، كرر ديمبيلي إشادته بميسي، خصمه في هذا اللقاء، وقال: "هو شخص بسيط وهادئ للغاية ساعد اللاعبين الشباب كثيرا. عندما وصلت كنت بجانبه في غرفة الملابس. ساعدني كثيرا. كنت أحب المراوغة بمفردي. كان دائما ينصحني بالهدوء عندما يكون هناك خصمان أو 3. هناك أوقات للمراوغة وأوقات للتمرير".
مواضيع ذات صلة
ديمبلي والكرة الذهبية.. حلم رسمته "فاطيماتا" وسط "العربات المشتعلة"
lebanon 24
23/09/2025 21:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو ترويجي من "الكرة الذهبية" يستفز رونالدو مجدداً
lebanon 24
23/09/2025 21:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكرة الذهبية" تواصل عنادها لمحمد صلاح
lebanon 24
23/09/2025 21:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب "مانشستر يونايتد": أعطوا محمد صلاح الكرة الذهبيّة
lebanon 24
23/09/2025 21:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الأرجنتيني ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

كأس العالم

الأرجنتين

أرجنتيني

برشلونة

ليونيل

أحلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:06 | 2025-09-23
07:51 | 2025-09-23
04:30 | 2025-09-23
03:29 | 2025-09-23
02:39 | 2025-09-23
01:10 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24