رياضة

في اليوم الوطني.. رونالدو ونجله بالزي السعودي (صور)

Lebanon 24
23-09-2025 | 14:06
Doc-P-1420641-638942584057298516.jpg
Doc-P-1420641-638942584057298516.jpg photos 0
هنأ نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو السعوديين بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، وشارك في احتفالات ناديه النصر السعودي بهذه المناسبة.
ونشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" صوراً مرتدياً الزي السعودي وحاملاً السيف، برفقة مدرب النصر البرتغالي خورخي جيسوس، معلقاً بالتهنئة: "يوم وطني سعودي سعيد للجميع في المملكة! أتمنى لكم يومًا مليئًا بالفخر والوحدة والاحتفال مع أحبائكم".
 
كما ظهر نجل النجم البرتغالي، كريستيانو جونيور، مرتديًا الزي السعودي أيضاً، في صورة لاقت تفاعلاً واسعاً بعد انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي.
 
كريستيانو جونيور بالزي السعودي
 
Image
 
Image
 
Image
