في اليوم الوطني.. رونالدو ونجله بالزي السعودي (صور)

ونشر عبر حسابه على منصة "إكس" صوراً مرتدياً الزي السعودي وحاملاً ، برفقة مدرب النصر ، معلقاً بالتهنئة: "يوم وطني سعيد للجميع في المملكة! أتمنى لكم يومًا مليئًا بالفخر والوحدة والاحتفال مع أحبائكم". هنأ نجم السعوديين بمناسبة الـ95 للمملكة، وشارك في احتفالات ناديه النصر السعودي بهذه المناسبة.ونشر عبر حسابه على منصة "إكس" صوراً مرتدياً الزي السعودي وحاملاً ، برفقة مدرب النصر ، معلقاً بالتهنئة: "يوم وطني سعيد للجميع في المملكة! أتمنى لكم يومًا مليئًا بالفخر والوحدة والاحتفال مع أحبائكم".

كما ظهر نجل النجم البرتغالي، كريستيانو ، مرتديًا الزي السعودي أيضاً، في صورة لاقت تفاعلاً واسعاً بعد انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي.