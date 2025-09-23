Advertisement

رياضة

بعد خسارته الكرة الذهبية 2025.. ماذا قال لامين جمال؟

Lebanon 24
23-09-2025 | 16:30
هنأ النجم الإسباني الشاب لامين جمال جناح فريق برشلونة، الفائز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب، الفرنسي عثمان ديمبلي جناح نادي باريس سان جيرمان بفوزه بالكرة الذهبية 2025.
وخسر جمال الصراع على جائزة الكرة الذهبية، لكنه لم يخرج من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025، الذي جرى في مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الاثنين، فقد حصل اللاعب الإسباني الشاب البالغ من العمر 18 عاما، على جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم (21 عاما وما دون) وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ونشر لامين جمال صورة له مع الجائزة عبر حساب على منصة "إنستغرام" وعلق عليها قائلا: "تدبير الله مثالي، للوصول إلى القمة، عليك أن تصعد أعلى. أنا سعيد بفوزي الثاني بكأس كوبا". وأضاف: "أهنئ ديمبيلي على جائزته وعلى موسمه الرائع".
