بعد خسارته الكرة الذهبية 2025.. ماذا قال لامين جمال؟

هنأ النجم الإسباني الشاب لامين جمال جناح ، الفائز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب، الفرنسي عثمان ديمبلي جناح بفوزه بالكرة الذهبية 2025.

وخسر جمال الصراع على ، لكنه لم يخرج من حفل توزيع 2025، الذي جرى في مسرح شاتليه بالعاصمة مساء أمس الاثنين، فقد حصل اللاعب الإسباني الشاب البالغ من العمر 18 عاما، على جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم (21 عاما وما دون) وذلك للمرة الثانية على التوالي.



ونشر لامين جمال صورة له مع الجائزة عبر حساب على منصة "إنستغرام" وعلق عليها قائلا: "تدبير الله مثالي، للوصول إلى القمة، عليك أن تصعد أعلى. أنا سعيد بفوزي الثاني بكأس كوبا". وأضاف: "أهنئ ديمبيلي على جائزته وعلى موسمه الرائع".