مغربية مسلمة.. كيف أسهمت زوجة ديمبيلي بتتويجه بالكرة الذهبية؟

Lebanon 24
23-09-2025 | 23:00
تُوّج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية 2025 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، متفوقًا على الإسباني لامين يامال والبرتغالي فينتينيا، في تتويج يعكس تحوّله الكبير من لاعب كثير الإصابات في برشلونة إلى أفضل لاعب في العالم.
وظهرت دموع ديمبيلي على المسرح، وبجانبه والدته، وهو يستذكر رحلته من خيبات الأداء والانضباط في برشلونة إلى بلوغ القمة مع باريس سان جيرمان. ويُعزى جزء كبير من هذا التحوّل إلى دعم زوجته المغربية ريما إدبوش، التي تُعد مصدر استقرار وتشجيع له، إذ لعبت دورًا محوريًا في مساعدته على التركيز واستعادة إمكاناته الكاملة.

تزوج الثنائي عام 2021 في حفل مغربي تقليدي، ورُزقا في العام التالي بابنتهما، ما عزز نضج ديمبيلي ومسؤوليته على المستويين الشخصي والمهني. ومع الاهتمام بالتغذية والعلاجات المتخصصة، نجح ديمبيلي في الحد من الإصابات واستعادة أدائه المتميز على أرض الملعب.
