Advertisement

رياضة

شكوى رسمية بعد مباراة برشلونة وخيتافي.. ما علاقة فلسطين؟

Lebanon 24
24-09-2025 | 01:50
A-
A+
Doc-P-1420799-638943008217217472.jpg
Doc-P-1420799-638943008217217472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدمت رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" شكوى رسمية إلى لجنة المسابقات ولجنة مكافحة العنف ضد الهتافات والأحداث التي شهدتها مباراة برشلونة وخيتافي ضمن الجولة الخامسة، والتي تضمنت محتوى يحرّض على العنف وعدم التسامح، إضافة إلى اقتحام مشجع أرض الملعب حاملاً علم فلسطين، قبل أن يتدخل الأمن.
Advertisement

وانتهت المباراة بفوز برشلونة 3-0 ليرتقي إلى المركز الثاني خلف ريال مدريد، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 9 نقاط. كما شملت الشكوى هتافات جماهيرية مسيئة في مباراة ديبورتيفو ألافيش ضد إشبيلية، التي انتهت بفوز الأخير 2-1. ويستعد ريال مدريد لملاقاة برشلونة في الكلاسيكو ضمن الجولة العاشرة.
مواضيع ذات صلة
شكوى من عشوائية الرسوم البلدية
lebanon 24
24/09/2025 10:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مواجهة وداعية.. هذا موعد آخر مباراة رسمية لميسي في الأرجنتين
lebanon 24
24/09/2025 10:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز عريض للبرتغال في أول مباراة بعد رحيل ديوغو جوتا
lebanon 24
24/09/2025 10:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مباراة فريقه ليفربول.. صلاح يبكي إليكم السبب
lebanon 24
24/09/2025 10:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

ريال مدريد

ديبورتيفو

الكلاسيكو

إشبيلية

كلاسيكو

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2025-09-23
16:30 | 2025-09-23
14:06 | 2025-09-23
12:00 | 2025-09-23
09:57 | 2025-09-23
07:51 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24