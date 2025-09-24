شكوى رسمية بعد مباراة برشلونة وخيتافي.. ما علاقة فلسطين؟

Advertisement

قدمت "لا ليغا" شكوى رسمية إلى لجنة المسابقات ولجنة مكافحة العنف ضد الهتافات والأحداث التي شهدتها مباراة وخيتافي ضمن الجولة الخامسة، والتي تضمنت محتوى يحرّض على العنف وعدم التسامح، إضافة إلى اقتحام مشجع أرض الملعب حاملاً علم ، قبل أن يتدخل الأمن.وانتهت المباراة بفوز برشلونة 3-0 ليرتقي إلى المركز الثاني خلف ، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 9 نقاط. كما شملت الشكوى هتافات جماهيرية مسيئة في مباراة ألافيش ضد ، التي انتهت بفوز الأخير 2-1. ويستعد لملاقاة برشلونة في ضمن الجولة العاشرة.