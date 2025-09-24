29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
8
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
رياضة
شكوى رسمية بعد مباراة برشلونة وخيتافي.. ما علاقة فلسطين؟
Lebanon 24
24-09-2025
|
01:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدمت
رابطة الدوري الإسباني
"لا ليغا" شكوى رسمية إلى لجنة المسابقات ولجنة مكافحة العنف ضد الهتافات والأحداث التي شهدتها مباراة
برشلونة
وخيتافي ضمن الجولة الخامسة، والتي تضمنت محتوى يحرّض على العنف وعدم التسامح، إضافة إلى اقتحام مشجع أرض الملعب حاملاً علم
فلسطين
، قبل أن يتدخل الأمن.
وانتهت المباراة بفوز برشلونة 3-0 ليرتقي إلى المركز الثاني خلف
ريال مدريد
، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 9 نقاط. كما شملت الشكوى هتافات جماهيرية مسيئة في مباراة
ديبورتيفو
ألافيش ضد
إشبيلية
، التي انتهت بفوز الأخير 2-1. ويستعد
ريال
مدريد
لملاقاة برشلونة في
الكلاسيكو
ضمن الجولة العاشرة.
