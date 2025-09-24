بضغط قطري… إسرائيل على حافة الطرد من تصفيات كأس العالم 2026

Advertisement

منذ السابع من تشرين الأول 2023، تعيش غزة تحت وابل من القصف ، خلّف أكثر من 65 ألف و166 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، مع كارثة إنسانية تهدّد حياة نصف مليون شخص بالمجاعة. ورغم كل المطالبات الدولية بعزل رياضيًا كما حدث مع بسبب صراعها مع ، فإنّ الأمور لم تصل إلى هذا الحد الجدّي إلا بعد الضربة الأخيرة التي استهدفت قادة حركة " " في قطر، والتي فجّرت غضبًا عالميًا وضغوطًا لم يشهدها تاريخ الرياضة الأوروبية من قبل. اليوم، يبدو أن لكرة القدم (يويفا) أمام قرار تاريخي قد يقود إلى استبعاد المنتخب الإسرائيلي ونادي "مكابي تل أبيب" من المسابقات القارية في اجتماع مجلسه التنفيذي المقرّر أوائل الأسبوع المقبل.لم تكن الرياضة بمعزل عن الحرب. الحركة الرياضية خسرت 774 شهيدًا من لاعبين وكشّافة، بينهم 355 لاعب كرة قدم. وبينما يطالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بوقف مشاركة الفرق الإسرائيلية في البطولات الدولية، تضغط وخبراؤها على "فيفا" و"اليويفا" لاتخاذ موقف حاسم. الاستمرار في مشاركة الفرق الإسرائيلية يعني تطبيع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهو أمر لم يعد مقبولًا في أي منصات رياضية عالمية.الضربة الإسرائيلية في الدوحة كانت نقطة التحوّل. قطر، بصفتها أحد أكبر داعمي الاتحاد لكرة القدم ماليًا، دفعت لعقد اجتماع طارئ لمناقشة استبعاد إسرائيل من البطولات الأوروبية. التقارير تشير إلى أن ملف الاستبعاد يحظى بتأييد واسع، فيما تحاول إسرائيل حشد حلفاءها في أوروبا لمنع التصويت، في محاولة لإبقاء رياضتها على غرار الوضع قبل الحرب، لكن الضغوط الدولية أصبحت أشدّ من أي وقت مضى.هذا التصعيد يشكّل سابقة تاريخية. خبراء الأمم المتحدة أكدّوا أن تعليق مشاركة المنتخب الإسرائيلي لا يستهدف اللاعبين، بل الدولة التي تمارس الإبادة الجماعية، وأن الرياضة لا يمكنها أن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان. المبدأ نفسه طبق سابقًا مع روسيا بعد غزو أوكرانيا، والآن حان دور إسرائيل لتحمل مسؤولياتها الدولية أمام المجتمع الرياضي.المنتخب الإسرائيلي يخوض حاليًا تصفيات المجموعة التاسعة لكأس العالم 2026، لكن مستقبله معلّق بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي قد يحرمه من المشاركة في أي منافسة قارية. التصويت المتوقع يوم الثلاثاء سيحدّد مصير الرياضة الإسرائيلية، في لحظة حاسمة قد تصبح رمزًا لمساءلة الدولة عن جرائمها ضد ، ويدعم صوت العدالة الإنسانية الذي طالما طالب بعزلها منذ بداية الحرب.إذًا، لطالما أثبتت السياسة أنها لا تنفصل عن الرياضة، لكن اليوم لدينا فرصة نادرة لتطبيق العدالة عبر الواقع الرياضي. لا يمكن لأي دولة أن تستمر في انتهاك حقوق الإنسان دون مساءلة، ولا يمكن للرياضة أن تتحوّل إلى منصة لتطبيع الظلم؛ فهي ليست مجرّد لعبة، أبدًا. استبعاد إسرائيل من البطولات الأوروبية سيكون خطوة عملية وملموسة نحو مساءلة الدولة المسؤولة عن المجازر المستمرة، في حين يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تتحرّك أيضًا لمنع أي مشاركة إسرائيلية في المسابقات الدولية.