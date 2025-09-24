من هي لاعبة برشلونة التي حطمت رقم رونالدو؟



بونماتي (27 عامًا) بدأت مسيرتها مع برشلونة عام 2012، وصعدت للفريق الأول في 2016، وخاضت 318 مباراة سجلت خلالها 114 هدفًا، محققة مع الفريق 24 لقبًا بينها 3 أبطال و6 ألقاب للدوري الإسباني. توجت أيتانا بونماتي لاعبة وسط للسيدات، بجائزة الذهبية 2025 خلال حفل مجلة "فرانس فوتبول" في ، لتصبح أول لاعبة تفوز بالجائزة ثلاث مرات متتالية (2023-2025)، متجاوزة إنجاز ومالكة إنجاز مماثل لميشيل بلاتيني، ومهددة رقم القياسي.بونماتي (27 عامًا) بدأت مسيرتها مع برشلونة عام 2012، وصعدت للفريق الأول في 2016، وخاضت 318 مباراة سجلت خلالها 114 هدفًا، محققة مع الفريق 24 لقبًا بينها 3 أبطال و6 ألقاب للدوري الإسباني.

كما مثلت إسبانيا في كل الفئات وشارك في 81 مباراة مع المنتخب الأول منذ 2017، توجت معه بكأس العالم 2023 ودوري الأمم الأوروبية 2024، وحصلت على جوائز أفضل لاعبة عالمية 2024 وأفضل لاعبة أوروبية 2023.