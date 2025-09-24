Advertisement

رياضة

من هي لاعبة برشلونة التي حطمت رقم رونالدو؟

Lebanon 24
24-09-2025 | 04:01
توجت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة وسط برشلونة للسيدات، بجائزة الكرة الذهبية 2025 خلال حفل مجلة "فرانس فوتبول" في باريس، لتصبح أول لاعبة تفوز بالجائزة ثلاث مرات متتالية (2023-2025)، متجاوزة إنجاز كريستيانو رونالدو ومالكة إنجاز مماثل لميشيل بلاتيني، ومهددة رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي القياسي.
بونماتي (27 عامًا) بدأت مسيرتها مع برشلونة عام 2012، وصعدت للفريق الأول في 2016، وخاضت 318 مباراة سجلت خلالها 114 هدفًا، محققة مع الفريق 24 لقبًا بينها 3 دوري أبطال أوروبا و6 ألقاب للدوري الإسباني.
 
 
كما مثلت إسبانيا في كل الفئات وشارك في 81 مباراة مع المنتخب الأول منذ 2017، توجت معه بكأس العالم 2023 ودوري الأمم الأوروبية 2024، وحصلت على جوائز أفضل لاعبة عالمية 2024 وأفضل لاعبة أوروبية 2023.
رياضة
