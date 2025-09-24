مدرب برشلونة يعلّق على "خيبة عدم فوز يامال بالكرة الذهبية".. ماذا قال؟

28
رياضة
24-09-2025
رأى المدرب الألماني لبرشلونة الإسباني هانزي
فليك
أن خيبة عدم فوز لاعبه لامين يامال، الإثنين، بجائزة
الكرة الذهبية
التي تمنحها مجلة "فرانس
فوتبول
" سنويا لأفضل لاعب كرة قدم، ستُلهِم ابن الـ18 عاما الذي حل وصيفا لمهاجم
باريس
سان جرمان
الفرنسي عثمان ديمبيليه.
وأفاد فليك في مؤتمر صحافي "لقد تحدثت إليه في الأمس، وأعتقد أنه يراها (الأمور) بالشكل الصحيح، بالتالي ما حصل يشكل حافزا له من أجل الموسم المقبل".
وانحصر الصراع على الجائزة المرموقة بين ديمبيليه ويمال بعد تقليص لائحة المرشحين الثلاثين، وقد نالها الفرنسي نتيجة قيادة فريقه سان جرمان إلى الثلاثية المحلية والأهم بالتأكيد
دوري أبطال أوروبا
لأول مرة في تاريخ
النادي الباريسي
.
واعتبر فليك أن "ديمبيليه استحق الجائزة أيضا. إنها مسألة تصويت، ويمكن أن تحدث الكثير من الأمور، وأعتقد أنه (يامال) تقبلها برحابة صدر، وهو متحمس لإظهار ذلك هذا الموسم".
وتابع "قد يكون أيضا مرشحا الموسم المقبل للفوز بالكرة الذهبية، لكني أُقدر حقا أن العديد من لاعبي فريقنا في هذا الوضع (الترشح للفوز بالجائزة)، وهذا أمر رائع لفريقنا. هذا يُظهر كثيرا كيف كان موسمك الماضي، وهذا أيضا هدفنا لهذا الموسم". (سكاي نيوز عربية)
