رياضة

المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة... إليكم موعد "الكلاسيكو المنتظر"

Lebanon 24
24-09-2025 | 12:00
Doc-P-1421050-638943376285741698.jpg
Doc-P-1421050-638943376285741698.jpg photos 0
أعلنت رابطة الدوري الإسباني،اليوم الأربعاء، الموعد الرسمي لمباراة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن الجولة العاشرة من منافسات "لا ليغا".
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، ستقام المواجهة يوم الأحد 26 تشرين الاول المقبل عند الساعة 16:15 بالتوقيت المحلي لإسبانيا، على ملعب سانتياغو برنابيو.


هذا يعني أن التقليد مستمر، بإقامة المباراة في توقيت مبكر، ليتناسب مع السوق الآسيوي.


وأوضحت الصحيفة أن هذه المواجهة ستكون الأولى لتشابي ألونسو أمام الجماهير وعلى مرأى العالم، في اختبار وصفته بـ"لعنة فليك"، حيث نجح مدرب برشلونة هانسي فليك حتى الآن في تحقيق انتصارات كبيرة خلال مباريات الكلاسيكو.


وفي آخر لقاء جمع الفريقين في مايو الماضي، تغلب برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 4-3 ضمن الجولة 35 من "الليغا".


حالياً، يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثاني بـ13 نقطة، مع مباراة مؤجلة قد ترفع رصيده إلى 16 نقطة.
ملعب سانتياغو برنابيو

الدوري الإسباني

ريال مدريد

الإسبانية

يوم الأحد

برشلونة

إسبانيا

فيديو
