المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة... إليكم موعد "الكلاسيكو المنتظر"

وبحسب صحيفة "آس" ، ستقام المواجهة 26 تشرين الاول المقبل عند الساعة 16:15 بالتوقيت المحلي لإسبانيا، على .هذا يعني أن التقليد مستمر، بإقامة المباراة في توقيت مبكر، ليتناسب مع السوق الآسيوي.وأوضحت الصحيفة أن هذه المواجهة ستكون الأولى لتشابي ألونسو أمام الجماهير وعلى مرأى العالم، في اختبار وصفته بـ"لعنة "، حيث نجح مدرب هانسي فليك حتى الآن في تحقيق انتصارات كبيرة خلال مباريات الكلاسيكو.وفي آخر لقاء جمع الفريقين في الماضي، تغلب برشلونة على بنتيجة 4-3 ضمن الجولة 35 من "الليغا".حالياً، يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثاني بـ13 نقطة، مع مباراة مؤجلة قد ترفع رصيده إلى 16 نقطة.