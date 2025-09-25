أستراليا تحتفظ بلقب بطولة العالم للتتابع المختلط للدراجات على الطرق

Advertisement

احتفظت بلقبها في سباق التتابع للفرق المختلطة في الدراجات على الطرق، بعدما حققت الفوز في جولتين من سباق جبلي بطول 20.9 كيلومتر في كيجالي اليوم الأربعاء.وبعد أن حقق زملاؤهم الرجال أسرع زمن في الجولة الأولى، نجحت إنهاء السباق بقوة بعد تمسك أماندا سبرات وبرودي تشابمان بالصدارة عند الصعود على المنحدر الأخير المرصوف بالحصى ليحققن الفوز.وسجل الفريق زمنا مشتركا بلغ 50 دقيقة 34.47 ثانية وهو أسرع بفارق 5.24 ثانية عن .وتأخرت ، التي تضم في صفوفها بطلة العالم لسباقات ضد الساعة لفردي السيدات مارلين رويسر، بفارق 10 لتنال الميدالية البرونزية.