رياضة
نادي" لايونز للفنون القتالية" احتفل بإطلاق نشيده الرسمي
Lebanon 24
25-09-2025
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقام نادي" لايونز للفنون القتالية" احتفالًا مركزيًا لمناسبة إطلاق نشيده الرسمي من كلمات معين حسين وألحان هاني ابي الهنا، برعاية غنوة نابلسي وحضور رئيس بلدية البيسارية محمود مشورب وأعضاء
المجلس البلدي
، الامين العام للاتحاد اللبناني الشيهان
ابراهيم
كمال،
نائب الرئيس
الدكتور باسل نحلة بالاضافة الى نخبة من المدربين وفاعليات وأهال من البيسارية والجوار.
تخلل الاحتفال كلمات لرئيس البلدية والامين العام للاتحاد اللبناني لـ "الكيوكوشينكاي كاراتيه" ونائب
رئيس الاتحاد
، عبروا فيها عن دعمهم للنادي وإنجازاته. كما شهد الاحتفال عروضًا نارية وحماسية.
وفي الختام تم توزيع الدروع وتكريم
لجنة الأهل
و كادر المدربين، بالإضافة الى تكريم اللاعبين تقديراً لجهودهم وتميزهم وإحرازهم نتائج باهره في مختلف البطولات.
