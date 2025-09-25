Advertisement

رياضة

نادي" لايونز للفنون القتالية" احتفل بإطلاق نشيده الرسمي

Lebanon 24
25-09-2025 | 02:06
A-
A+
Doc-P-1421256-638943880657685264.png
Doc-P-1421256-638943880657685264.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أقام نادي" لايونز للفنون القتالية" احتفالًا مركزيًا لمناسبة إطلاق نشيده الرسمي من كلمات معين حسين وألحان هاني ابي الهنا، برعاية غنوة نابلسي وحضور رئيس بلدية البيسارية محمود مشورب وأعضاء المجلس البلدي، الامين العام للاتحاد اللبناني الشيهان ابراهيم كمال، نائب الرئيس الدكتور باسل نحلة بالاضافة الى نخبة من المدربين وفاعليات وأهال من البيسارية والجوار.
Advertisement

تخلل الاحتفال كلمات لرئيس البلدية والامين العام للاتحاد اللبناني لـ "الكيوكوشينكاي كاراتيه" ونائب رئيس الاتحاد، عبروا فيها عن دعمهم للنادي وإنجازاته. كما شهد الاحتفال عروضًا نارية وحماسية.
 
وفي الختام تم توزيع الدروع وتكريم لجنة الأهل و كادر المدربين، بالإضافة الى تكريم اللاعبين تقديراً لجهودهم وتميزهم وإحرازهم نتائج باهره في مختلف البطولات. 
مواضيع ذات صلة
لبنان يحصد 10 ميداليات ملوّنة في بطولة العالم للشباب للفنون القتالية المختلطة
lebanon 24
25/09/2025 12:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري عن بطلي صيدا في الفنون القتالية: يرفعان علم لبنان في بطولة العالم
lebanon 24
25/09/2025 12:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميًا.. نونيز إلى نادي الهلال السعودي
lebanon 24
25/09/2025 12:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي": نُشيد بالإتّفاق الذي تمّ توقيعه في دمشق اليوم
lebanon 24
25/09/2025 12:08:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

أفراح ومناسبات

أعضاء المجلس البلدي

المجلس البلدي

رئيس الاتحاد

أعضاء المجلس

نائب الرئيس

لجنة الأهل

نائب رئيس

ابراهيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:25 | 2025-09-25
03:13 | 2025-09-25
02:23 | 2025-09-25
01:20 | 2025-09-25
23:00 | 2025-09-24
15:12 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24