نادي" لايونز للفنون القتالية" احتفل بإطلاق نشيده الرسمي

Advertisement

أقام نادي" لايونز للفنون القتالية" احتفالًا مركزيًا لمناسبة إطلاق نشيده الرسمي من كلمات معين حسين وألحان هاني ابي الهنا، برعاية غنوة نابلسي وحضور رئيس بلدية البيسارية محمود مشورب وأعضاء ، الامين العام للاتحاد اللبناني الشيهان كمال، الدكتور باسل نحلة بالاضافة الى نخبة من المدربين وفاعليات وأهال من البيسارية والجوار.تخلل الاحتفال كلمات لرئيس البلدية والامين العام للاتحاد اللبناني لـ "الكيوكوشينكاي كاراتيه" ونائب ، عبروا فيها عن دعمهم للنادي وإنجازاته. كما شهد الاحتفال عروضًا نارية وحماسية.