28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كيف خذل الصوت الإفريقي محمد صلاح؟
Lebanon 24
25-09-2025
|
03:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الإحباط الذي تعرض له النجم
المصري محمد صلاح
، بحلوله رابعا في قائمة
الكرة الذهبية
لأفضل لاعب لعام 2025، كشفت وكالات أنباء أن الصحفيين الأفارقة، خذلوا النجم المصري خلال التصويت.
Advertisement
وتعتمد
جائزة الكرة الذهبية
على أصوات صحفيين معتمدين، من حول العالم، كل يمثل دولته، ويضع أصواتا لأفضل 5 لاعبين في العالم لعام 2025.
خذلان صلاح
وتبين أن الصحفيين من قارة إفريقيا، وجهوا ضربة قوية لمحمد صلاح، بإبعاده عن قوائمهم المكونة من "أفضل 5 لاعبين في العالم"، خلال تسليمهم الأصوات لمجلة فرانس فوتبول المسؤولة عن تقديم
الكرة
الذهبية.
واختار عمر الصحفي الممثل للسنغال الفرنسي عثمان ديمبيلي يليه الإسباني لامين يامال والبرازيلي رافينيا ثالثا.
أما
إيمانويل
الصحفي الممثل لكوت ديفوار، فاختار ديمبيلي ويامال ورافينيا وحكيمي والغيني جيراسي.
أما الصحفي الممثل للمغرب، فاختار يامال ثم حكيمي وديمبيلي وبيدري.
واختار الصحفي الممثل للكاميرون يامال ثم ديمبيلي، ولم يضع صلاح ضمن أفضل 5 لاعبين، بينما اختار صحفي توغو حكيمي أولا، واستبعد صلاح من قائمة الخمسة.
إبعاد صلاح عن القوائم أدى لتراجعه للمركز الرابع في القائمة النهائية، بالرغم من الدعم العربي الذي حصل عليه من بعض الصحفيين، وكذلك الدعم
الأوروبي
.
مواضيع ذات صلة
كيف قلبت تغريدة محمد صلاح موازين الرياضة والإنسانية؟
Lebanon 24
كيف قلبت تغريدة محمد صلاح موازين الرياضة والإنسانية؟
25/09/2025 12:08:28
25/09/2025 12:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح تحت "نيران" الجيش الإسرائيلي.. "استهداف" علني لصوت الرياضة!
Lebanon 24
محمد صلاح تحت "نيران" الجيش الإسرائيلي.. "استهداف" علني لصوت الرياضة!
25/09/2025 12:08:28
25/09/2025 12:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو مركز محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية 2025؟
Lebanon 24
ما هو مركز محمد صلاح في ترتيب الكرة الذهبية 2025؟
25/09/2025 12:08:28
25/09/2025 12:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل لقاء أرسنال.. أرقام مذهلة تنتظر محمد صلاح
Lebanon 24
قبل لقاء أرسنال.. أرقام مذهلة تنتظر محمد صلاح
25/09/2025 12:08:28
25/09/2025 12:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جائزة الكرة الذهبية
المصري محمد صلاح
الكرة الذهبية
المصري محمد
محمد صلاح
إيمانويل
البرازيل
الأوروبي
قد يعجبك أيضاً
فوز مثير لأتليتيكو على فايكانو
Lebanon 24
فوز مثير لأتليتيكو على فايكانو
03:25 | 2025-09-25
25/09/2025 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليويفا يخفض فترة إيقاف أرسنال تيفات إلى سبع سنوات
Lebanon 24
اليويفا يخفض فترة إيقاف أرسنال تيفات إلى سبع سنوات
02:23 | 2025-09-25
25/09/2025 02:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادي" لايونز للفنون القتالية" احتفل بإطلاق نشيده الرسمي
Lebanon 24
نادي" لايونز للفنون القتالية" احتفل بإطلاق نشيده الرسمي
02:06 | 2025-09-25
25/09/2025 02:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أستراليا تحتفظ بلقب بطولة العالم للتتابع المختلط للدراجات على الطرق
Lebanon 24
أستراليا تحتفظ بلقب بطولة العالم للتتابع المختلط للدراجات على الطرق
01:20 | 2025-09-25
25/09/2025 01:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة العالم متهمة بسرقة زميلتها... ما القصة؟
Lebanon 24
بطلة العالم متهمة بسرقة زميلتها... ما القصة؟
23:00 | 2025-09-24
24/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
07:15 | 2025-09-24
24/09/2025 07:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
08:10 | 2025-09-24
24/09/2025 08:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
05:41 | 2025-09-24
24/09/2025 05:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:45 | 2025-09-24
24/09/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
06:30 | 2025-09-24
24/09/2025 06:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:25 | 2025-09-25
فوز مثير لأتليتيكو على فايكانو
02:23 | 2025-09-25
اليويفا يخفض فترة إيقاف أرسنال تيفات إلى سبع سنوات
02:06 | 2025-09-25
نادي" لايونز للفنون القتالية" احتفل بإطلاق نشيده الرسمي
01:20 | 2025-09-25
أستراليا تحتفظ بلقب بطولة العالم للتتابع المختلط للدراجات على الطرق
23:00 | 2025-09-24
بطلة العالم متهمة بسرقة زميلتها... ما القصة؟
15:12 | 2025-09-24
"الأمر جنوني"... "ذا روك" يكشف تأثير تحولات وزنه على مسيرته الفنية
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 12:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 12:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 12:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24