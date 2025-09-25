كيف خذل الصوت الإفريقي محمد صلاح؟

Advertisement

بعد الإحباط الذي تعرض له النجم ، بحلوله رابعا في قائمة لأفضل لاعب لعام 2025، كشفت وكالات أنباء أن الصحفيين الأفارقة، خذلوا النجم المصري خلال التصويت.وتعتمد على أصوات صحفيين معتمدين، من حول العالم، كل يمثل دولته، ويضع أصواتا لأفضل 5 لاعبين في العالم لعام 2025.وتبين أن الصحفيين من قارة إفريقيا، وجهوا ضربة قوية لمحمد صلاح، بإبعاده عن قوائمهم المكونة من "أفضل 5 لاعبين في العالم"، خلال تسليمهم الأصوات لمجلة فرانس فوتبول المسؤولة عن تقديم الذهبية.واختار عمر الصحفي الممثل للسنغال الفرنسي عثمان ديمبيلي يليه الإسباني لامين يامال والبرازيلي رافينيا ثالثا.أما الصحفي الممثل لكوت ديفوار، فاختار ديمبيلي ويامال ورافينيا وحكيمي والغيني جيراسي.أما الصحفي الممثل للمغرب، فاختار يامال ثم حكيمي وديمبيلي وبيدري.واختار الصحفي الممثل للكاميرون يامال ثم ديمبيلي، ولم يضع صلاح ضمن أفضل 5 لاعبين، بينما اختار صحفي توغو حكيمي أولا، واستبعد صلاح من قائمة الخمسة.إبعاد صلاح عن القوائم أدى لتراجعه للمركز الرابع في القائمة النهائية، بالرغم من الدعم العربي الذي حصل عليه من بعض الصحفيين، وكذلك الدعم .