Advertisement

رياضة

ساليبا يرفض الإنتقال لريال مدريد

Lebanon 24
25-09-2025 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1421525-638944276066835677.jpg
Doc-P-1421525-638944276066835677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الصحافي ديفيد أورنستين، أنّ وكيل اللاعب ويليام ساليبا أبلغ إدارة "ريال مدريد" أنّ موكله في طريقه لتوقيع عقد جديد مع ناديه "آرسنال"، لخمسة مواسم، ما ينهي بشكل فعلي آمال النادي "الملكيّ" في ضمّ المدافع الفرنسيّ كصفقة حرة في صيف 2026. (الامارات 24)
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
صدام كروي في إسبانيا.. ريال مدريد يرفض نقل مباراة فياريال وبرشلونة إلى ميامي!
lebanon 24
26/09/2025 00:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الحكم ظلم مارسيليا في ركلة جزاء ريال مدريد؟
lebanon 24
26/09/2025 00:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يتلقى ضربة مبكرة أمام مارسيليا
lebanon 24
26/09/2025 00:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد يعيد بيلينغهام إلى صفوفه بعد التعافي من إصابة الكتف
lebanon 24
26/09/2025 00:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24

ويليام ساليبا

ريال مدريد

الامارات

آرسنال

ويليام

الصحاف

ريال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:48 | 2025-09-25
15:05 | 2025-09-25
13:43 | 2025-09-25
10:00 | 2025-09-25
08:00 | 2025-09-25
05:20 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24