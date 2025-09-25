Advertisement

رياضة

حكيمي: إتّهامي بالاغتصاب مُجرّد كذبة

Lebanon 24
25-09-2025 | 13:43
اعتبر مدافع باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي، أنّ اتّهامه باغتصاب إمرأة شابة "مجرد كذبة"، وأوضح أنّه "مرتاح الضمير".
وأعرب حكيمي عن أمله بأن تظهر الحقيقة قريباً. (العربية)
