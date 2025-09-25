26
حكيمي: إتّهامي بالاغتصاب مُجرّد كذبة
اعتبر مدافع
باريس سان جيرمان
المغربي
أشرف حكيمي
، أنّ اتّهامه باغتصاب إمرأة شابة "مجرد كذبة"، وأوضح أنّه "مرتاح الضمير".
وأعرب حكيمي عن أمله بأن تظهر الحقيقة قريباً. (العربية)
تطورات مفاجئة في قضية اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب
تطورات مفاجئة في قضية اتهام أشرف حكيمي بالاغتصاب
أشرف حكيمي يرد على تهمة الاغتصاب
أشرف حكيمي يرد على تهمة الاغتصاب
بتهمة الاغتصاب.. أشرف حكيمي مهدد بالسجن!
بتهمة الاغتصاب.. أشرف حكيمي مهدد بالسجن!
نتنياهو يهاجم تقرير المجاعة في غزة: "كذبة صريحة"
نتنياهو يهاجم تقرير المجاعة في غزة: "كذبة صريحة"
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
16:48 | 2025-09-25
أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن يحصل على الكرة الذهبية إلا في هذه الحالة
أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن يحصل على الكرة الذهبية إلا في هذه الحالة
15:05 | 2025-09-25
ساليبا يرفض الإنتقال لريال مدريد
ساليبا يرفض الإنتقال لريال مدريد
13:01 | 2025-09-25
ما آخر تطورات مفاوضات "الأهلي" مع المدرب البرتغالي لاج؟
ما آخر تطورات مفاوضات "الأهلي" مع المدرب البرتغالي لاج؟
10:00 | 2025-09-25
بطلة العالم 10 مرات في البياثلون الفرنسي متهمة بالاحتيال!
بطلة العالم 10 مرات في البياثلون الفرنسي متهمة بالاحتيال!
08:00 | 2025-09-25
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
00:41 | 2025-09-25
16:48 | 2025-09-25
فنان شهير يخرج عن صمته ويحسم الجدل: لست والد ميسي
15:05 | 2025-09-25
أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن يحصل على الكرة الذهبية إلا في هذه الحالة
13:01 | 2025-09-25
ساليبا يرفض الإنتقال لريال مدريد
10:00 | 2025-09-25
ما آخر تطورات مفاوضات "الأهلي" مع المدرب البرتغالي لاج؟
08:00 | 2025-09-25
بطلة العالم 10 مرات في البياثلون الفرنسي متهمة بالاحتيال!
05:20 | 2025-09-25
روسيا تطالب بإعادة فرقها للبطولات الدولية
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
