أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن يحصل على الكرة الذهبية إلا في هذه الحالة

Lebanon 24
25-09-2025 | 15:05
قال جيمي كاراغر أسطورة ليفربول الإنكليزي، إنّ اللاعب المصري محمد صلاح لن يحصل على الكرة الذهبية إنّ لم يُحقّق دوري أبطال أوروبا مع فريقه.
وأضاف كاراغر: "عادة ما يفوز بالجائزة اللاعب الذي حقق كأس العالم أو بطولة أوروبا في الأعوام التي أقيمت بها تلك البطولتين، وإن لم تقم في تلك الفترة فإن الفائز بدوري أبطال أوروبا يكون أوفر حظاً".

 
وتابع: "أعتقد لو تجاوز ليفربول نظيره باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وبلغ المباراة الختامية لكان صلاح أفضل لاعب في العالم".
