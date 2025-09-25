وفاة مُهاجم "ارسنال" السابق عن 21 عاماً

"تشيتشيستر" للهواة، عن وفاة فيغار المهاجم السابق لفريق الإنكليزي ، عن عمر 21 عاماً.

وقال "تشيتشيستر" في بيان: "بعد تعرضه لإصابة دماغية خطيرة يوم السبت الماضي، تم وضع بيلي فيغار في غيبوبة مستحثة، وخضع لعملية جراحية لزيادة فرص تعافيه. رغم تحسن حالته، كانت الإصابة خطيرة للغاية عليه، وتوفي". (الامارات 24)