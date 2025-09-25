Advertisement

رياضة

وفاة مُهاجم "ارسنال" السابق عن 21 عاماً

Lebanon 24
25-09-2025 | 23:00
أعلن نادي "تشيتشيستر" للهواة، عن وفاة بيلي فيغار المهاجم السابق لفريق آرسنال الإنكليزي لكرة القدم، عن عمر 21 عاماً.
وقال "تشيتشيستر" في بيان: "بعد تعرضه لإصابة دماغية خطيرة يوم السبت الماضي، تم وضع بيلي فيغار في غيبوبة مستحثة، وخضع لعملية جراحية لزيادة فرص تعافيه. رغم تحسن حالته، كانت الإصابة خطيرة للغاية عليه، وتوفي". (الامارات 24)
