إنجاز للبنان في كأس آسيا للفرق.. فضية لفريق الأشبال في المبارزة

حقق المنتخب اللبناني للأشبال في سيف المبارزة إنجازا بعد إحرازه الميدالية الفضية (المركز الثاني) في كأس الأشبال التي أُقيمت في هلدوَاني – أوتاراخند بالهند.وتُعتبر هذه الميدالية أوّل إنجاز آسيوي للبنان في منافسات الفرق، حيث قدّم الفريق اللبناني المؤلف من لويس ديب، مارك وغابريال نعمه مستوى رفيعا، ونجح في التقدّم حتى المباراة النهائية حيث خسر أمام منتخب بفارق ضئيل، ليُتوَّج بفضية قارية ثمينة.ترأّس البعثة رئيس اللجنة الفنية في للمبارزة أنطوان العنيسي، ورافقها الحكم الدولي كريم عواضة.وعلى صعيد المباريات الفردية، قدّم اللاعبون اللبنانيون أيضًا عروضًا لافتة، إذ حلّ مارك باسيل في بعد وصوله إلى الدور ربع النهائي، واحتلّ غابريال نعمه المركز السابع إثر بلوغه الدور نفسه. أما لويس ديب فخرج من دور الـ32، ليُسجَّل حضوراً مشرّفاً وثابتاً لجميع أفراد المنتخب في بطولة اتّسمت بمستوى احترافي عالٍ جدًا.وفي ختام البطولة، تلقّى رئيس البعثة أنطوان العنيسي اتصالًا من رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية اللبناني للمبارزة جهاد سلامة، كما ومن سائر اعضاء الاتحاد اللبناني للمبارزة، الذين قدّموا التهاني للمنتخب على هذا الإنجاز غير المسبوق، مؤكدين أنّ ما حقّقه هؤلاء الأبطال الشباب يُشكّل دفعة كبيرة لرياضة المبارزة اللبنانية على الصعيدين الآسيوي والدولي.