رياضة

إنجاز للبنان في كأس آسيا للفرق.. فضية لفريق الأشبال في المبارزة

Lebanon 24
26-09-2025 | 06:24
حقق المنتخب اللبناني للأشبال في سيف المبارزة إنجازا بعد إحرازه الميدالية الفضية (المركز الثاني) في كأس آسيا الأشبال التي أُقيمت في هلدوَاني – أوتاراخند بالهند.
وتُعتبر هذه الميدالية أوّل إنجاز آسيوي للبنان في منافسات الفرق، حيث قدّم الفريق اللبناني المؤلف من لويس ديب، مارك باسيل وغابريال نعمه مستوى رفيعا، ونجح في التقدّم حتى المباراة النهائية حيث خسر أمام منتخب الهند بفارق ضئيل، ليُتوَّج بفضية قارية ثمينة.

 

ترأّس البعثة اللبنانية رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد اللبناني للمبارزة أنطوان العنيسي، ورافقها الحكم الدولي كريم عواضة.

وعلى صعيد المباريات الفردية، قدّم اللاعبون اللبنانيون أيضًا عروضًا لافتة، إذ حلّ مارك باسيل في المركز الخامس بعد وصوله إلى الدور ربع النهائي، واحتلّ غابريال نعمه المركز السابع إثر بلوغه الدور نفسه. أما لويس ديب فخرج من دور الـ32، ليُسجَّل حضوراً مشرّفاً وثابتاً لجميع أفراد المنتخب في بطولة اتّسمت بمستوى احترافي عالٍ جدًا.

وفي ختام البطولة، تلقّى رئيس البعثة أنطوان العنيسي اتصالًا من رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية رئيس الاتحاد اللبناني للمبارزة جهاد سلامة، كما ومن سائر اعضاء الاتحاد اللبناني للمبارزة، الذين قدّموا التهاني للمنتخب على هذا الإنجاز غير المسبوق، مؤكدين أنّ ما حقّقه هؤلاء الأبطال الشباب يُشكّل دفعة كبيرة لرياضة المبارزة اللبنانية على الصعيدين الآسيوي والدولي.
