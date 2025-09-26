للموافقة على تدريب الأهلي المصري.. برونو لاغ يحدد شروطه النهائية



أكمل: "عرض الأهلي الأخير للمدرب الحصول على راتب سنوي قدره 3.5 مليون دولار إضافة إلى نصف مليون دولار كمكافآت مرتبطة بالبطولات والنتائج". كشف مصدر مسئول عن أن برونو لاغ السابق لفريق وضع 3 شروط مختلفة في أولى جولات التفاوض المباشر بين إدارة الأهلي ووكيل أعمال المدرب قائلا: "هناك تواصل جديد سيتم اليوم مع برونو لاغ ووكيله لحسم التعاقد أو التوجه لخيارات أخرى بعد تأكيد المدرب على وجود موافقة منه على القدوم للأهلي في حال الموافقة على طلباته".وأضاف: "برونو طلب الحصول على شرط جزائي 6 أشهر بينما تصر إدارة الأهلي على أن يكون الشرط الجزائي 3 أشهر".أكمل: "عرض الأهلي الأخير للمدرب الحصول على راتب سنوي قدره 3.5 مليون دولار إضافة إلى نصف مليون دولار كمكافآت مرتبطة بالبطولات والنتائج".

وأتم: "برونو لاغ طلب ضم خمسة مساعدين ضمن جهازه الفني بينهم اثنين مدربين ومحلل أداء ومدرب حراس مرمى بالإضافة إلى مخطط أحمال بدني وكذلك حق رفض تعيين أي شخص في طاقمه المعاون من جانب إدارة الأهلي بدون موافقة مسبقة له في ظل معرفته بكثرة التغييرات التي تمت في إدارة بالأهلي من حيث منصبي المدير الرياضي ومدير الكرة. (روسيا اليوم)