رياضة

إليكم عدد النقاط التي حصل عليها ديمبيلي للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

Lebanon 24
27-09-2025 | 01:00
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" عدد الأصوات التي حصل عليها اللاعبون العشرة الأوائل خلال التصويت على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي حصل عليها الفرنسي عثمان ديمبلي الإثنين الماضي. وجاء في المرتبة الأولى نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي، عثمان ديمبلي بـ1380 نقطة.
وتقدم ديمبلي على نجم برشلونة الصاعد لامين يامال، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم شاب، بفارق 321 نقطة.

وحصل صاحب المركز الثالث، فيتينيا من باريس سان جيرمان، على 703 نقاط.

بينما حصل المصري ونجم ليفربول محمد صلاح على 657 نقطة، بعدما جاء في المرتبة الرابعة. فيما حصل نجم برشلونة، رافينها، الذي جاء في المرتبة الخامسة، على 620 نقطة.

أما المغربي، وجناح باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، الذي جاء في المرتبة السادسة، فكانت من نصيبه 484 نقطة.

وحصل قائد المنتخب الفرنسي، ومهاجم ريال مدريد كيليان مبابي، على 378 نقطة. كما تحصل بالمر، من تشيلسي على 211 نقطة، بعد أن جاء في المرتبة الثامنة.

وفي المرتبة التاسعة، جاء الحارس مانشستر سيتي دوناروما بـ172 نقطة. أما نونو مينديز، الذي جاء في المرتبة العاشرة، فكانت من نصيبه 171 نقطة.(سكاي نيوز)
 
