رسمياً.. إقالة غراهام بوتر من تدريب وست هام

وست هام ، إقالة من تدريب الفريق بشكل رسمي، بسبب سوء النتائج.

ويحتل وست هام المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 5 جولات من المسابقة، برصيد 3 نقاط فقط، جمعها من انتصار وحيد و4 هزائم.

وقال وست هام في بيان رسمي: "وست هام يونايتد يؤكد رحيل المدرب جراهام بوتر عن النادي"، وأضاف: "لم تتوافق النتائج والأداء خلال النصف الثاني من الموسم الماضي وبداية موسم 2025/26 مع التطلعات، وترى أن التغيير بات ضروريًا لتحسين وضع الفريق في الممتاز في أقرب وقت ممكن".

وتابع بيان النادي الإنكليزي: "كما يؤكد النادي رحيل كل من المدرب المساعد برونو سالتور، ومدربي الفريق الأول ريد ونارسيس بيلاتش، ومدرب حراس المرمى كاسبر أنكرجرين، ومدرب الحراس لينوس كاندولين بشكل فوري".وأتم بيان وست هام: "تجري حاليًا عملية اختيار المدرب البديل، ولن يُدلي النادي بمزيد من التعليقات في الوقت الراهن".

جدير بالذكر أن غراهام بوتر تولى تدريب وست هام في كانون الثاني من العام الجاري، وقاد الفريق في 25 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 14 مباراة.