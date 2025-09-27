Advertisement

رياضة

بطولة لبنان.. "الأنصار" يفوزُ على "الحكمة" بنتيجة 4 - 1

Lebanon 24
27-09-2025 | 11:47
حقق نادي "الأنصار" فوزاً على نادي الحكمة بيروت بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.
وسجل للأنصار هشام خلف الله (38، 76) وماجد عثمان (50) وعلي طنيش "سيسي" (88). وسجل للحكمة ربيع عطايا (66).


وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، تعادل شباب الساحل والتضامن صور سلبا 0 - 0.
 
 
 
