بطولة لبنان.. "الأنصار" يفوزُ على "الحكمة" بنتيجة 4 - 1

حقق نادي " " فوزاً على نادي بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ66 .

