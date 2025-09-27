27
بطولة لبنان.. "الأنصار" يفوزُ على "الحكمة" بنتيجة 4 - 1
Lebanon 24
27-09-2025
|
11:47
حقق نادي "
الأنصار
" فوزاً على نادي
الحكمة
بيروت
بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في مجمع
فؤاد
شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ66
لكرة القدم
.
وسجل للأنصار هشام خلف الله (38، 76) وماجد عثمان (50) وعلي طنيش "سيسي" (88). وسجل للحكمة ربيع عطايا (66).
وعلى ملعب نادي
العهد
على طريق
المطار
، تعادل شباب الساحل والتضامن صور سلبا 0 - 0.
