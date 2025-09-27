أتلتيكو مدريد يُسقط ريال مدريد بخماسية تاريخية

Advertisement

حوّل أتلتيكو ديربي العاصمة إلى ليلة تاريخية لجماهيره، بعدما سحق جاره بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ليُلحق به أول هزيمة هذا الموسم ويوقف انطلاقته الكاملة في .هذا الفوز العريض رفع رصيد أتلتيكو إلى 12 نقطة في المركز الرابع وأعاد تقليص الفارق مع إلى ست نقاط فقط، فيما تجمّد رصيد الأخير عند 18 نقطة بعد ستة انتصارات متتالية، ليصبح مهدداً بفقدان الصدارة لصالح إذا فاز على سوسييداد.اللقاء حمل نكهة خاصة، إذ فشل ريال مدريد للمرة السادسة على التوالي في هزيمة أتلتيكو بالدوري، بينما أهدى رجال المدرب دييغو سيميوني فريق برشلونة خدمة ثمينة في سباق الصدارة.بداية المواجهة جاءت سريعة من أصحاب الأرض الذين تقدّموا في الدقيقة 14 عبر روبن لي نورماند، قبل أن يعادل كيليان مبابي الكفة للريال في الدقيقة 25. وأضاف غولر الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 36، لكن ألكسندر سورلوث أعاد أتلتيكو إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.في الشوط الثاني، فرض أتلتيكو سيطرة تامة؛ فسجل جوليان ألفاريز الهدف الثالث في الدقيقة 51 ثم وقّع بنفسه على الهدف الرابع من ضربة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 63، قبل أن يختتم الفرنسي أنطوان غريزمان المهرجان بهدف خامس في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.بهذا الانتصار التاريخي، يوجّه أتلتيكو مدريد رسالة قوية لمنافسيه بأن سباق الليغا هذا الموسم لن يكون سهلاً، وأن العاصمة الإسبانية ستبقى ساحة صراع مفتوح بين قطبيها حتى النهاية.