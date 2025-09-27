24
في الدوري الانكليزي.. مدافع سجّل في مرمى فريقه هدفين!
Lebanon 24
27-09-2025
|
14:29
photos
أمطر
مانشستر سيتي
شباك ضيفه بيرنلي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من
الدوري الإنكليزي
الممتاز
لكرة القدم
.
وجاءت المباراة مثيرة منذ بدايتها، حيث شهدت تسجيل المدافع الفرنسي ماكسيم إستيف هدفين بالخطأ في مرماه لصالح
مانشستر
سيتي في الدقيقتين (12 و65)، فيما أحرز
البرتغالي
ماتيوس نونيز الهدف الثالث في الدقيقة 61.
وعزز النرويجي إيرلينغ هالاند النتيجة بتسجيله هدفين متتاليين في الوقت بدل الضائع، ليصل رصيده التهديفي في البطولة إلى أرقام مميزة هذا الموسم. في المقابل، سجّل جايدون
أنتوني
هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 38.
بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بانتظار استكمال مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.
