في الدوري الانكليزي.. مدافع سجّل في مرمى فريقه هدفين!

وجاءت المباراة مثيرة منذ بدايتها، حيث شهدت تسجيل المدافع الفرنسي ماكسيم إستيف هدفين بالخطأ في مرماه لصالح سيتي في الدقيقتين (12 و65)، فيما أحرز ماتيوس نونيز الهدف الثالث في الدقيقة 61.وعزز النرويجي إيرلينغ هالاند النتيجة بتسجيله هدفين متتاليين في الوقت بدل الضائع، ليصل رصيده التهديفي في البطولة إلى أرقام مميزة هذا الموسم. في المقابل، سجّل جايدون هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 38.بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط وتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بانتظار استكمال مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.