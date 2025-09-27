ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو

Advertisement

فتح ألونسو، لريال ، النار على لاعبيه عقب الخسارة الثقيلة أمام (5-2) في العاصمة ، ضمن الجولة السابعة من مساء السبت. وتعد هذه أول هزيمة للريال هذا الموسم بعد سلسلة انتصارات في أول ست مباريات.ألونسو قال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "قدمنا مباراة سيئة منذ البداية، افتقدنا الروح الجماعية والحماس، وكانت النتيجة مستحقة. نحن مجروحون لكننا في مرحلة بناء، والهزيمة مؤلمة، لكنها قد تفيدنا في ".وأضاف: "تحدثنا بين الشوطين عن أننا سنبدأ مباراة جديدة لكن ذلك لم يحدث. كل الظروف أثرت علينا، مثل ركلة الجزاء، لكننا لم نكن جيدين بما يكفي. لقد عوقبنا على أخطائنا، ولم ننافس بالشكل المطلوب".وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه كان "متساهلًا للغاية في المواجهات الثنائية"، مؤكدًا أن النتيجة "واقعية ومستحقة مهما كانت الظروف"، وأن "الملكي" مطالب بتحسين مستواه بسرعة.وختم ألونسو تصريحاته قائلًا: "لن ننسى هذه الهزيمة، علينا تحليل أسبابها وتجنّبها مستقبلًا. الموسم ما زال في بدايته، والأهم هو رد فعلنا للعودة إلى الطريق الصحيح".