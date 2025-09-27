24
رياضة
ألونسو يفتح النار على لاعبي ريال مدريد بعد الخسارة أمام أتلتيكو
Lebanon 24
27-09-2025
|
16:06
A-
A+
فتح
تشابي
ألونسو،
المدير الفني
لريال
مدريد
، النار على لاعبيه عقب الخسارة الثقيلة أمام
أتلتيكو مدريد
(5-2) في
ديربي
العاصمة
الإسبانية
، ضمن الجولة السابعة من
الدوري الإسباني
مساء السبت. وتعد هذه أول هزيمة للريال هذا الموسم بعد سلسلة انتصارات في أول ست مباريات.
ألونسو قال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "قدمنا مباراة سيئة منذ البداية، افتقدنا الروح الجماعية والحماس، وكانت النتيجة مستحقة. نحن مجروحون لكننا في مرحلة بناء، والهزيمة مؤلمة، لكنها قد تفيدنا في
المستقبل
".
وأضاف: "تحدثنا بين الشوطين عن أننا سنبدأ مباراة جديدة لكن ذلك لم يحدث. كل الظروف أثرت علينا، مثل ركلة الجزاء، لكننا لم نكن جيدين بما يكفي. لقد عوقبنا على أخطائنا، ولم ننافس بالشكل المطلوب".
وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه كان "متساهلًا للغاية في المواجهات الثنائية"، مؤكدًا أن النتيجة "واقعية ومستحقة مهما كانت الظروف"، وأن "الملكي" مطالب بتحسين مستواه بسرعة.
وختم ألونسو تصريحاته قائلًا: "لن ننسى هذه الهزيمة، علينا تحليل أسبابها وتجنّبها مستقبلًا. الموسم ما زال في بدايته، والأهم هو رد فعلنا للعودة إلى الطريق الصحيح".
