نتائج سباق الجيش: لقب الرجال لعلي كنعان والسيدات للبريطانية بريوني ستين

Advertisement

نظّم المركز العالي للرياضة العسكرية "سباق الجيش" لمسافة كيلومترات في العاصمة تحت عنوان "مع بعض منوصل" تحت اشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، برعاية العماد رودولف هيكل وحضوره مع عقيلته، في حضور رئيس اللجنة الأولمبية جهاد سلامة وقيادات امنية ورؤساء وأعضاء اتحادات رياضية يتقدمهم رئيس اتحاد العاب القوى رولان سعادة الذي اشرف على السباق ،ملكة جمال ندى كوسا، رؤساء واعضاء اندية، ممثلو الشركات الراعية وحشد كبير من رجال الصحافة والاعلام.وكان في استقبال الحاضرين قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن مخايل موسى.شارك في السباق نحو 2300 عداء وعداءة من الجيش والأجهزة الأمنية وقوة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وعداؤون من مختلف الأندية والجمعيات الرياضية المنضمة الى عائلة الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وتلامذة من الجامعات والمدارس، بإشراف المركز العالي للرياضة العسكرية.وفي ظل اجراءات تنظيمية لافتة للجيش اللبناني، انطلق السباق لفئة النخبة في تمام الساعة 7.30 من النادي العسكري المركزي - المنارة(بيروت) تلاه "سباق المرح" بعد خمس دقائق (الساعة 7.35) .وخُصّصت أجنحة لكبار الزوار وغرفة الصحافة ومنطقة التحمية ومنصة التتويج و مواقف السيارات وغيرها وفق المعايير الدولية المعتمدة.وفي النتائج النهائية احرز علي كنعان من لقب الذكور والبريطانية بريوني ستين من نادي أنتر ليبانون لقب الاناث .في ما يلي النتائج النهائية لأفضل توقيت لدى الذكور والاناث:*فئة الذكور:1- علي كنعان(الجيش اللبناني):30.46 دقيقة2-شربل سجعان(انتر ليبانون):31.223-بلال عواضة(الجيش اللبناني):32.56*فئة الاناث:1-بريوني ستين(بريطانيا-انتر ليبانون ):37.14 دقيقة.2-سيرينا حايك(انتر ليبانون): 38.183-كارين شريم(ليتز ران):38.54في نهاية السباق، توّج قائد الجيش العماد رودولف هيكل الفائزين والفائزات وهنّأ جميع العدائين المشاركين في السباق.يشار الى ان حفل تتويج الفائزين والفائزات بكافة الفئات العمرية سيقام في زمان ومكان يحدّدان لاحقاً .