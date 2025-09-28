Advertisement

رياضة

الدوري اللبناني.. فوز صعب للنجمة على الصفاء

Lebanon 24
28-09-2025 | 12:06
 حقق النجمة فوزا ثانيا على الصفاء 1-0، في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.
وسجل هدف المباراة مسعود جمعة في الدقيقة 86.

وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون تعادل البرج والمبرة سلبا 0 - 0.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24