الدوري اللبناني.. فوز صعب للنجمة على الصفاء

حقق النجمة فوزا ثانيا على الصفاء 1-0، في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم في مجمع الرياضي في ، في المرحلة الثانية من الدوري الـ66 .وسجل هدف المباراة مسعود جمعة في الدقيقة 86.وعلى ملعب أمين البلدي في بحمدون تعادل البرج والمبرة سلبا 0 - 0.