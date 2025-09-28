أرسنال يخطف فوزًا مثيرًا على نيوكاسل في اللحظات الأخيرة ويُشعل سباق الصدارة

Advertisement

حقق انتصارًا دراميًا على بنتيجة 2-1 على ملعب بارك، بعد عودة قوية في اللحظات الأخيرة قلص بها الفارق مع المتصدر في الممتاز.تقدم أصحاب الأرض أولًا عبر رأسية نيك وولتمايد، مستفيدًا من خطأ دفاعي من المدفعجية، قبل أن يرد الضيوف بقوة في الشوط الثاني. ومع ضغط أرسنال المتواصل، أحرز البديل ميكيل ميرينو هدف التعادل برأسية متقنة من تمريرة ديكلان رايس في الدقيقة 84.وفي الدقيقة 96، تحوّل غابرييل من متسبب في الهدف الأول إلى بطل اللقاء، حين ارتقى فوق الجميع وسجل رأسية قاتلة من ركلة ركنية نفذها العائد مارتن أوديجارد، ليمنح أرسنال فوزًا ثمينًا خارج أرضه.الفوز رفع رصيد أرسنال وفتح أمامه الباب لمطاردة الصدارة، فيما استمر في إهدار النقاط رغم الأداء القوي. المباراة شهدت لحظات جدلية أبرزها إلغاء ركلة جزاء لأرسنال بعد تدخل حكم الفيديو المساعد (VAR)، وتألق حارس نيوكاسل نيك بوب في التصدي لأكثر من فرصة محققة.بهذه النتيجة، يواصل أرسنال انطلاقته القوية في سباق اللقب، وسط معنويات مرتفعة بعد سقوط ليفربول أمام .