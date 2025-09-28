Advertisement

رياضة

أرسنال يخطف فوزًا مثيرًا على نيوكاسل في اللحظات الأخيرة ويُشعل سباق الصدارة

Lebanon 24
28-09-2025 | 14:32
حقق أرسنال انتصارًا دراميًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 على ملعب سانت جيمس بارك، بعد عودة قوية في اللحظات الأخيرة قلص بها الفارق مع ليفربول المتصدر في الدوري الإنكليزي الممتاز.
تقدم أصحاب الأرض أولًا عبر رأسية نيك وولتمايد، مستفيدًا من خطأ دفاعي من المدفعجية، قبل أن يرد الضيوف بقوة في الشوط الثاني. ومع ضغط أرسنال المتواصل، أحرز البديل ميكيل ميرينو هدف التعادل برأسية متقنة من تمريرة ديكلان رايس في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 96، تحوّل غابرييل من متسبب في الهدف الأول إلى بطل اللقاء، حين ارتقى فوق الجميع وسجل رأسية قاتلة من ركلة ركنية نفذها العائد مارتن أوديجارد، ليمنح أرسنال فوزًا ثمينًا خارج أرضه.

الفوز رفع رصيد أرسنال وفتح أمامه الباب لمطاردة الصدارة، فيما استمر نيوكاسل في إهدار النقاط رغم الأداء القوي. المباراة شهدت لحظات جدلية أبرزها إلغاء ركلة جزاء لأرسنال بعد تدخل حكم الفيديو المساعد (VAR)، وتألق حارس نيوكاسل نيك بوب في التصدي لأكثر من فرصة محققة.

بهذه النتيجة، يواصل أرسنال انطلاقته القوية في سباق اللقب، وسط معنويات مرتفعة بعد سقوط ليفربول أمام كريستال بالاس.
