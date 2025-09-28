25
رياضة
إشبيلية يعود للفوز وإلتشي يواصل تألقه في الليغا الإسبانية
Lebanon 24
28-09-2025
|
23:00
A-
A+
عاد
إشبيلية
إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه رايو فايكانو بهدف دون رد ضمن الجولة السابعة من
الدوري الإسباني لكرة القدم
.
وسجل المهاجم أكور أدامز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه
سيرجيو كاميلو
لاعب رايو فايكانو في اللحظات الأخيرة.
ورفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند خمس نقاط.
وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، واصل إلتشي الصاعد حديثاً نتائجه المميزة بفوز ثمين على ضيفه
سيلتا فيغو
بهدفين مقابل هدف. تقدم أندري سيلفا لإلتشي في الدقيقة 18، ثم عادل
بورخا
إغليسياس النتيجة لسيلتا فيغو في الدقيقة 22. وأهدر
رافا مير
ركلة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يمنح جون نوانكو
دونالد
فريقه هدف الانتصار في الدقيقة 68، ليرفع إلتشي رصيده إلى 13 نقطة ويصعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.
