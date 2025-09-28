إشبيلية يعود للفوز وإلتشي يواصل تألقه في الليغا الإسبانية

عاد إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه رايو فايكانو بهدف دون رد ضمن الجولة السابعة من .

وسجل المهاجم أكور أدامز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب رايو فايكانو في اللحظات الأخيرة.



ورفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند خمس نقاط.



وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، واصل إلتشي الصاعد حديثاً نتائجه المميزة بفوز ثمين على ضيفه بهدفين مقابل هدف. تقدم أندري سيلفا لإلتشي في الدقيقة 18، ثم عادل إغليسياس النتيجة لسيلتا فيغو في الدقيقة 22. وأهدر ركلة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يمنح جون نوانكو فريقه هدف الانتصار في الدقيقة 68، ليرفع إلتشي رصيده إلى 13 نقطة ويصعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.