رياضة
رونالدو وميسي.. صراع الأساطير يقترب من محطاته الأخيرة
Lebanon 24
28-09-2025
|
15:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
هيمنت المنافسة بين
كريستيانو رونالدو
وليونيل
ميسي
على
كرة القدم
العالمية لأكثر من 15 عامًا، حيث تحوّلت كل مباراة وجائزة إلى فصل جديد في صراع أسطوري غير مسبوق. ورغم انتقال
رونالدو
إلى النصر السعودي وميسي إلى إنتر ميامي الأميركي، لا تزال المقارنة والتحدي قائمين بين النجمين.
وكانت أبرز ساحات الصراع بينهما جائزة
الكرة
الذهبية، حيث يتصدر ميسي القائمة برصيد ثماني مرات، فيما حصد رونالدو الجائزة خمس مرات. ورغم اقتراب مسيرتيهما من النهاية، لا تزال هناك ثلاث محطات كبرى قد تحسم الصراع وتمنح أحدهما الكلمة الأخيرة في سباق المجد.
المحطة الأولى هي سباق الألف هدف، إذ سجّل رونالدو حتى الآن 946 هدفًا مقابل 884 لميسي، ليقترب
البرتغالي
من تحقيق الرقم التاريخي، حيث يحتاج إلى 54 هدفًا فقط للوصول إلى 1000، مقابل 116 هدفًا لميسي.
المحطة الثانية تتمثل في
كأس العالم
2026، حيث يأمل رونالدو قيادة البرتغال إلى اللقب الأغلى، للرد على إنجاز ميسي التاريخي بتتويج
الأرجنتين
في مونديال قطر 2022.
أما المحطة الثالثة فهي إمكانية عودة جائزة "الكرة الذهبية السوبر" عام 2029، لتكريم أعظم لاعب عبر العصور، حيث يرجح أن تنحصر المنافسة مجددًا بين رونالدو وميسي في "المعركة الأعظم" لصراعٍ استثنائي شكّل علامة فارقة في تاريخ كرة القدم.
