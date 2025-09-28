28
رياضة
بفارق كبير.. الحكمة يفوز على البشائر العماني
Lebanon 24
28-09-2025
|
23:45
A-
A+
حقّق فريق
الحكمة
فوّزهُ الاول في
البطولة العربية
لأندية كرة السلة المقامة في
الامارات
العربيّة المتّحدة، والّذي جاء بأداء قوي وفارق كبير امام البشائر
العماني
وبنتيجة 110-72.
الحكمة خسر مباراتهُ الاولى، ودخل مواجهة البشائر بجديّة أكبر وعقليّة توسيع الفارق قدر الامكان، وهو ما منحهُ السيّطرة على مجمل اشواط المباراة، دون أيّ مقارعة من الفريق العماني.
وإليّكم نتيجة الاشواط الاربعة والتي جاءت على الشكل التالي:
الربع الاول: 34-12 لصالح الحكمة
الربع الثاني: 31-22 لصالح الحكمة
الربع الثالث: 24-17 لصالح الحكمة
الربع الرابع: 21-21 تعادل
