بفارق كبير.. الحكمة يفوز على البشائر العماني

حقّق فريق فوّزهُ الاول في لأندية كرة السلة المقامة في العربيّة المتّحدة، والّذي جاء بأداء قوي وفارق كبير امام البشائر وبنتيجة 110-72.الحكمة خسر مباراتهُ الاولى، ودخل مواجهة البشائر بجديّة أكبر وعقليّة توسيع الفارق قدر الامكان، وهو ما منحهُ السيّطرة على مجمل اشواط المباراة، دون أيّ مقارعة من الفريق العماني.وإليّكم نتيجة الاشواط الاربعة والتي جاءت على الشكل التالي:الربع الاول: 34-12 لصالح الحكمةالربع الثاني: 31-22 لصالح الحكمةالربع الثالث: 24-17 لصالح الحكمةالربع الرابع: 21-21 تعادل