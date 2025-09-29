Advertisement

رياضة

رياضيون يتحركون: لاستبعاد إسرائيل من بطولات أوروبا

Lebanon 24
29-09-2025 | 00:50
A-
A+
Doc-P-1422739-638947255641860733.webp
Doc-P-1422739-638947255641860733.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع نحو 50 رياضيا، من بينهم الفرنسي بول بوغبا والمغربي حكيم زياش، على بيان يطالب باستبعاد جميع الفرق الإسرائيلية من المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الهجوم العسكري على غزة.
Advertisement


ويرفع المشاركون شعار "الرياضيون من أجل السلام"، ويؤكدون أنهم يأتون من خلفيات ومعتقدات متنوعة، لكنهم جميعا يتشاركون في نفس الرأي بشأن أن "الرياضة يجب أن تدعم مبادئ العدالة والإنصاف والإنسانية".

وذكر موقع "آر إم سي" الفرنسي أن من بين الموقعين على تلك المطالبة، يأتي بول بوغبا بطل العالم في 2018 مع منتخب فرنسا، ولاعب موناكو.

وانضم إلى بوغبا الهولندي أنور الغازي، والمغربي حكيم زياش، والماليان شيخ دياباتي وشيخ دوكوري، والملاكم الإنجليزي زاك شيلي، والمدرب البريطاني نايغل بيرسون.

ودعا خبراء مستقلون من الأمم المتحدة، الثلاثاء، الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، إلى تعليق عضوية إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية في غزة"، لكنهم عارضوا فرض عقوبات على اللاعبين.
مواضيع ذات صلة
استبعاد هوكر البطل الأولمبي الأميركي في سباق 1500 متر من بطولة العالم
lebanon 24
29/09/2025 10:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تستبعد إسرائيل من بطولات اليوفا؟
lebanon 24
29/09/2025 10:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تتوج ببطولة أوروبا لكرة السلة بفوز مثير على تركيا
lebanon 24
29/09/2025 10:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إسبانيا تفتح جبهة رياضية ضد إسرائيل: من الاعتراف بفلسطين إلى دعوات العزل
lebanon 24
29/09/2025 10:26:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

البريطاني

الأوروبي

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:54 | 2025-09-29
02:21 | 2025-09-29
01:52 | 2025-09-29
23:45 | 2025-09-28
23:00 | 2025-09-28
16:56 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24