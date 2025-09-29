رياضيون يتحركون: لاستبعاد إسرائيل من بطولات أوروبا

Advertisement

وقع نحو 50 رياضيا، من بينهم الفرنسي بول بوغبا والمغربي حكيم زياش، على بيان يطالب باستبعاد جميع الفرق من المسابقات التي ينظمها لكرة القدم، وذلك مع تصاعد الضغوط الدولية على بسبب الهجوم العسكري على غزة.ويرفع المشاركون شعار "الرياضيون من أجل السلام"، ويؤكدون أنهم يأتون من خلفيات ومعتقدات متنوعة، لكنهم جميعا يتشاركون في نفس الرأي بشأن أن "الرياضة يجب أن تدعم مبادئ العدالة والإنصاف والإنسانية".وذكر موقع "آر إم سي" الفرنسي أن من بين الموقعين على تلك المطالبة، يأتي بول بوغبا بطل العالم في 2018 مع منتخب ، ولاعب موناكو.وانضم إلى بوغبا الهولندي أنور الغازي، والمغربي حكيم زياش، والماليان شيخ دياباتي وشيخ دوكوري، والملاكم الإنجليزي زاك شيلي، والمدرب نايغل بيرسون.ودعا خبراء مستقلون من ، الثلاثاء، الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، إلى تعليق عضوية إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية في غزة"، لكنهم عارضوا فرض عقوبات على اللاعبين.